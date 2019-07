Der Gipfel der Schwäche

Anzeige

Die Europäische Union ist einmal wieder ihrem Ruf gerecht geworden als eine gespaltene, von Interessenkonflikten geplagte Staatengemeinschaft mit auseinanderstrebenden regionalen Machtzentren, unklaren Zielen und einer Neigung zu chaotischen Gipfeldramen.

Der turbulente Gesprächsmarathon zur Besetzung der Spitzenposten in Brüssel war für den Zusammenhalt der EU sicher nicht förderlich. In den USA, Russland, China, aber auch in Großbritannien vor der erwartet schweren Neuauflage der Brexit-Verhandlungen im Herbst dürfte er als ein Zeichen der Schwäche gedeutet werden.

Dabei offenbart dieser Gipfel einige interessante Entwicklungen. Erstens zeigt er, dass die Autorität der Kanzlerin auf europäischer Ebene deutlich nachgelassen hat. Es geht hier weniger um die Fälle, in denen Deutschland gegen den Widerstand seiner Partner eigene Interessen durchdrücken konnte. Angela Merkel war lange Zeit als Vermittlerin in festgefahrenen Konfliktlagen sehr geschätzt. Ihre Energie, Beharrlichkeit, Menschenkenntnis und Kreativität retteten so manche Gipfeltreffen vor dem Scheitern. Die Zeit der Merkel-Joker zur späten Stunde scheint sich jedoch ihrem Ende zu nähern.

Andere geben neuerdings in der EU den Ton an. Frankreichs Präsident Macron etwa oder eine Allianz der Südosteuropäer, deren politisches Gewicht täglich zu wachsen scheint. Dies hat Auswirkungen auf die komplizierte Machtbalance zwischen Brüssel und den Mitgliedsstaaten. Die Visegrad-Regierungen ließen Merkels Deal mit dem Spitzenkandidaten Timmermans durchfallen, weil sie sich innenpolitische Einmischungen verbieten, zum Beispiel im anhaltenden Streit um die Migration. Der integrative Kandidat Weber fiel jedoch in Paris in Ungnade, weil sich Frankreichs Präsident in seinem aufgestauten EU-Reformfrust unbedingt einen entschlossenen, harten Lenker wünscht.

Um diese Erwartungen zu erfüllen, müsste die Überraschungsbewerberin Ursula von der Leyen sich an der Kommissionsspitze als eine Einigerin zeigen aber auch die unterschiedlichsten Interessen unter einen Hut bringen können – und zwar besser, als es der scheidende Kommissionchef Juncker getan hat. Eine sehr schwierige Aufgabe, der die Noch-Ministerin kaum gewachsen sein dürfte.