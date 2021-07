Der lange Abstieg einer SPD-Nachwuchshoffnung: Ute Vogt nimmt Abschied von der Politik

Es sieht nach Auszug aus. Umzugskisten stehen in Ute Vogts Wahlkreisbüro in Stuttgart unter dem Tisch. „Das Ganze ist schon ein bisschen in Auflösung“ erklärt sie dem Besucher.

Hinter ihr hängt ein Bilderrahmen mit einem unscheinbaren Notizzettel hinter Glas. In krakeliger Handschrift steht zu lesen: „Trotz allem Weiterarbeiten und nicht verzweifeln.“ Es ist eine Notiz aus dem Jahr 1981 von Herbert Wehner, dem legendären SPD-Zuchtmeister. Erhalten hat sie die in der SPD-Bundestagsfraktion kursierende Notiz als moralische Rückendeckung in schwierigen Zeiten von Hans-Jochen Vogel.

Nun räumt Ute Vogt, einst die große Nachwuchshoffnung der SPD in Bund und Land, endgültig das Feld. Bei den Bundestagswahlen im September tritt sie nicht mehr an.