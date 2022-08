Ja. Weil Frankreich, das zwei Drittel seines Strombedarfs mit Atomkraft deckt und zu den Stromexporteuren gehört, derzeit nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, muss es in großem Umfang Strom im Ausland kaufen. Die stark gestiegene Nachfrage treibt ebenfalls die Preise an den Strombörsen in die Höhe. Hintergrund sind Probleme in den französischen Atomkraftwerken. Derzeit sind wegen regulärer Wartungsarbeiten, aber auch wegen gravierender Korrosionsschäden in den Notkühlsystemen der Alt-Meiler sowie wegen der langanhaltenden Hitze und dem niedrigen Wasserstand in den Flüssen mehr als die Hälfte der französischen Atomkraftwerke abgeschaltet. Den fehlenden Strom muss Frankreich bei seinen Nachbarn kaufen – und heizt damit die Preisexplosion weiter an. Für den ohnehin hochverschuldeten staatlichen Atomkonzern EDF ist dies ein gewaltiges Problem. Er muss im Ausland Rekordpreise zahlen, darf diese Kosten aber wegen des bestehenden gesetzlichen Preisdeckels nicht an seine Kunden weitergeben. EDF fordert daher vom Staat eine Erstattung der Kosten in Höhe von bislang acht Milliarden Euro.