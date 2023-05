Premiere am Maifeiertag

Deutschlandticket startet mit Anlaufschwierigkeiten

Probleme beim Ticketverkauf und verhaltene Nachfrage: In Karlsruhe und der Region hat das neue Deutschlandticket am Montag einen verhaltenen Start hingelegt. Warum die Verantwortlichen dennoch langfristig an den Erfolg glauben.