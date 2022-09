An einem Junitag 2022 schwebt Jerome Fuchs mit einem Fallschirm über dem Flugplatz Fürstenfeldbruck: neben ihm ein israelischer Kamerad von der Spezialeinheit Yamam, unter ihm eine Grasfläche, auf der in einer dramatischen Nacht vor 50 Jahren 15 Menschen gestorben waren. Der gebürtige Karlsruher ist eher kein sentimentaler Mensch. Doch während die Erde ihm näher kommt, empfindet Fuchs ein „unbeschreibliches Gefühl“.

Es sei „einer der wichtigsten Tage seiner Karriere“ gewesen, sagte später in einem Interview der erfahrene GSG 9-Kommandeur, der in seinen 25 Jahren bei der Spezialeinheit der Bundespolizei einiges erlebt hat. Als er an dem Ort landete, wo am 5. September 1972 ein Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes in Flammen aufging, spürte Fuchs nicht nur eine Trauer um die von Terroristen ermordeten israelischen Sportler und den erschossenen Polizisten Anton Fliegenbauer. Da war noch ein Stolz über seine Einheit, die ein halbes Jahrhundert nach dem Olympia-Debakel in München einen exzellenten Ruf genießt und sich neben den besten Terroristenjägern der Welt nicht verstecken muss.

Die „Grenzschutztruppe 9“ war am 26. September 1972 als Reaktion auf das Attentat in München und die missglückte Geisel-Befreiungsoperation gegründet worden. Der Angriff der palästinensischen Organisation „Schwarzer September“ auf die Israelis war ein Schock für die deutsche Polizei, die dem Terror arglos und unvorbereitet gegenüberstand.

Die Gastgeber der „heiteren Spiele“ hatten sich weltweit blamiert. Direkt nach dem Drama von Fürstenfeldbruck beauftragte der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) den Oberstleutnant im Bundesgrenzschutz, Ulrich Wegener, damit, eine leistungsfähige Antiterroreinheit aufzustellen. Im April 1973 traten die ersten Einheiten der GSG 9 in die Einsatzbereitschaft ein.

In der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent, spielt die GSG 9 seitdem eine wichtige Rolle für den Erhalt der Rechtsstaatlichkeit und Ordnung in Deutschland. Bereits mehr als 2.000 Mal ist der verschlossene Verband mit Zentrale in St. Augustin bei Bonn im Einsatz gegen Terroristen, Gewaltverbrecher, Menschenschmuggler, Waffen- und Drogenhändler gewesen.

Im Schnitt alle fünf Tage wird er angefordert, wenn es irgendwo brenzlig werden soll. Seine Mannstärke und seine Taktiken sind geheim. Noch mehr als die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Länder erfüllt die GSG 9 zudem den Zweck der „präventiven Abschreckung“: Die bloße Existenz einer gut trainierten und ausgerüsteten Elite-Einheit der Polizei hat nach einhelliger Expertenmeinung eine positive Auswirkung auf die Sicherheit im Land.

Dabei blickt die GSG 9 auf eine wechselvolle Vergangenheit mit Licht und Schatten zurück: Seit 1972 hat sie nicht nur Menschenleben gerettet und Krisenlagen beendet, sondern nach dem Willen der Bundespolitik auch Diktaturen wie Somalia, Tunesien, Saudi-Arabien und Türkei (70er und 80er Jahre) dabei geholfen, Elitekräfte aufzubauen, die später teilweise für Massaker an der Zivilbevölkerung in Bürgerkriegen eingesetzt worden waren.

Der legendäre Ruf der Spezialeinheit geht auf die erfolgreiche „Operation Feuerzauber“ in Mogadischu im Oktober 1977 zurück. im sogenannten „Deutschen Herbst“ hatten palästinensische Terroristen versucht, mit einer Entführung einer Lufthansa-Maschine „Landhut“ elf in Deutschland inhaftierte RAF-Terroristen freizupressen. Die GSG 9 stürmte daraufhin in Somalias Hauptstadt die Boeing 737, tötete drei der vier Entführer und rettete alle 86 Geiseln an Bord.

„Wir waren sicher, dass wir das schaffen, aber es gibt unvorhersehbare Dinge. Am Ende beruhte dieser Erfolg zu je 50 Prozent auf Können und Glück“, erzählte kürzlich auf einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung einer der damaligen Einsatzführer, Dieter Fox. Die Befreiung von entführten Flugzeugen gilt als außerordentlich schwierig, weswegen die junge deutsche Truppe gleich in die „Königsklasse“ der Elitekräfte aufstieg. Laut Insidern bei GSG 9 eröffnet der „Feuerzauber“ ihnen noch heute Türen in der ganzen Welt.

Paradoxerweise litt die Einheit danach unter dem Fluch des eigenen Erfolges: Sie wurde in Deutschland kaum angefordert. Das lag zum Teil daran, dass die Länder eigene SEKs aufgebaut hatten, die sie in Krisenlagen lieber beauftragten als die Truppe des Bundes. Zum anderen war offenbar die Schwelle sehr hoch, um die von einem Heldenmythos umgebenen Männer in St. Augustin in Bewegung zu setzen. „Man hat gedacht, es müsste etwas Schlimmes passieren, und es müsste erst der Kanzler und dann noch der Papst zustimmen, damit die Einheit gerufen werden kann“, sagt der Filmemacher Martin Herzog, der ein Buch über die GSG 9 veröffentlicht hat.

Und es gab auch Rückschläge, allen voran der missglückte Einsatz in Bad Kleinen. Bei dem Einsatz auf dem Bahnhof in der norddeutschen Kleinstadt sollten die RAF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams festgenommen werden. Doch die Operation unter Beteiligung der „Helden des Feuerzaubers“ geriet außer Kontrolle: Der fliehende Grams erschoss zunächst den 26-jährigen GSG 9-Polizeikommissar Michael Newrzella, dann tötete er sich selbst.

Später entzündete sich eine Diskussion um den tödlichen Nahschuss aus Grams’ eigener Pistole in den Kopf: Die beteiligten GSG 9-Beamten wurden verdächtigt, den verwundeten und wehrlosen Terroristen exekutiert haben. Das wurde widerlegt, doch der Skandal führte zum Rücktritt des damaligen Bundesinnenministers Rudolf Seiters und warf einen Schatten auf die Einheit. „Das war ein Desaster für die Männer, die auf der Welle des Erfolges von Mogadischu geschwommen sind“, erinnerte sich das ehemalige GSG 9-Mitglied Dieter Fox. „Doch man muss solche Nackenschläge hinnehmen und daraus lernen.“

Einen weiteren herben Schlag musste die Truppe 2009 hinnehmen, als sie gerufen wurde, um die 24-köpfige Besatzung des von Piraten gekaperten deutschen Containerschiffs Hansa Stavanger vor somalischer Küste zu befreien. Die GSG 9 hatte intensiv für die Operation trainiert und drei Wochen lang Ausrüstung auf einen US-Hubschrauberträger im Indischen Ozean transportiert.

„Am Ende waren alle einig, dass wir erfolgreich sein werden“, erzählte in einem TV-Film der damalige Leiter der Einheit, Olaf Lindner. Im letzten Augenblick schoben die Amerikaner aber dem Einsatz von ihrem Schiff den Riegel vor. Wie kürzlich bekannt wurde, hat jemand im Bundesverteidigungsministerium die Operation vereitelt, indem er sie – vielleicht aus Missgunst oder Neid – in einer nach Washington heimlich geschickten Lageeinschätzung als hochriskant bezeichnet hat. Die GSG 9 wurde wieder abgezogen. „Manche haben geweint und konnten es nicht fassen“, erinnerte sich Lindner. Der Reeder zahlte später an die Piraten das geforderte Lösegeld.

Glaubt man dem jetzigen GSG 9-Kommandeur, Jerome Fuchs, kann heute von einer Konkurrenz der Anti-Terror-Spezialisten der Bundespolizei mit der ähnlich spezialisierten Einheit der Bundeswehr, der KSK mit Sitz in Calw, keine Rede sein: „Man ergänzt sich gegenseitig“. Selbstbewusst fügt Fuchs hinzu, das seine Männer und Frauen eine Menge anzubieten hätten.

Der siebte Kommandeur in der Geschichte der GSG 9 führt sie seit acht Jahren. Fuchs hatte 1990 am Karlsruher Bismarck-Gymnasium sein Abitur gemacht. Nach seiner Bewerbung bei der Elitetruppe 1997 musste er wie alle zunächst ein hartes Auswahlverfahren überwinden und dann eine zehnmonatige Grundausbildung absolvieren. Anschließend spezialisieren sich die Einsatzkräfte bei GSG 9 in drei Richtungen. Es gibt Präzisionsschützen als „Meister der Tarnung“, die „lautlosen Schleicher“ – Taucher und Bootsführer – und die taktischen Fallschirmspringer, die bei völliger Dunkelheit abspringen und auf kleinsten Flächen landen können.

Fuchs war Spezialtaucher und ist wie viele seiner Kameraden nicht selten bis an seine Grenzen gegangen. Das ist ein Grund, warum reguläre GSG 9-Mitglieder mit 45 Jahren aus der Einheit ausscheiden: Der Körper macht irgendwann nicht mehr mit. Laut Fuchs ist das auch ein Grund, warum in der Truppe Frauen bislang nur in unterstützenden Funktionen arbeiten, während die Einsatzeinheit rein männlich ist. „Wir machen bei körperlichen Anforderungen keine Unterschiede“; sagte er in einem Interview. „Die Frauen müssen im Test die gleichen Leistungen erbringen wie die Männer, das ist eine relativ hohe Hürde.“

Im Gespräch mit dieser Zeitung vor einigen Jahren verriet der Kommandeur sein Rezept des erfolgreichen Führens in Krisensituationen: „Klare Anweisungen geben, dann loslassen – und den Kameraden vertrauen.“ Wenn es brennt, sollten sie bloß keine Angst vor Entscheidungen haben, schärft Fuchs seinen Teamkollegen ein. Anders als oft im Kino gezeigt ist bei sogenannten „Sofortlagen“ Losballern nicht immer die beste Idee. Die GSG 9 setzt stattdessen oft auf den Überraschungseffekt. „Wir schießen im Training sehr viel, um es möglichst wenig im Einsatz tun zu müssen“, sagte der Kommandeur den BNN.

Er nennt den Landshut-Mythos „eine Verpflichtung, einer besonderen Erwartungshaltung gerecht zu werden“. Der Karlsruher scheint damit zufrieden zu sein, wie seine Einheit heute dasteht. Anders als das KSK ist die GSG 9 offenbar von rechtsradikalen Umtrieben verschont geblieben - Fuchs führt das zurück auf das besonders gründliche Auswahlverfahren udn die Sensibilität seiner Fn wird mehr gebraucht denn je zuvor.