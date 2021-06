Die Blasmusik wandert nun doch in ein grünes Ministerium

In der Nacht zum 5. Mai setzte das Kernverhandlungsteam der CDU in den Gesprächen mit den Grünen vieles daran, an neues „Heimatministerium“ zu zimmern. CDU-Landeschef Thomas Strobl und seine Mitstreiter ertrotzten sich dafür sogar die Zuständigkeit für die Blasmusik im Land, der sich die Christdemokraten besonders verbunden fühlen, die seit 2011 aber in dem von der Grünen-Politikerin Theresia Bauer geführten Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ihre politische Heimstätte hat.

Das neue Haus sollte zudem für die Landesentwicklung und das Bauen zuständig sein, beides Kompetenzen, die zuvor im CDU-geführten Wirtschaftsministerium angesiedelt waren, sowie für die Heimattage, bislang die Domäne des ebenfalls CDU-geführten Ministeriums für den Ländlichen Raum. Tatsächlich waren die Grünen bereit, der CDU wenige Stunden vor der offiziellen Vorstellung des Koalitionsvertrags am 6. Mai die Wünsche zu erfüllen – nur in einem Punkt spielten sie nicht mit: bei der Benennung des neuen Ressorts.

Die grünen Parteichefs, die von der neuerlichen Koalition mit der CDU ohnehin nur mäßig angetan waren, erinnerte ein „Heimatministerium“ zu sehr an die noch weniger geschätzte CSU. So kam es zu dem kuriosen Umstand, dass das neue Ressort für Landesentwicklung und Bauen auch für die Blasmusik und die Heimattage zuständig sein sollte.

Die Verbände blasen der Politik den Marsch

Darüber zeigten sich nicht zuletzt diejenigen irritiert, denen sich die CDU als Sachwalter ihrer Interessen andienen wollte: die Blasmusikverbände. Die Partei versuchten die Szene zwar noch zu überzeugen, dass ihre Anliegen in einem CDU-geführten Haus besser aufgehoben wären als bei den Grünen, da sie der Blasmusik traditionell gewogener sei.

Allein: Sie fand damit kein Gehör. Im Gegenteil: Sowohl der Landesmusikverband als auch die beiden Blasmusikverbände drohten Strobl und Co. den Marsch zu blasen. „Die beiden Blasmusikverbände aus der Amateurmusik herauszulösen, scheint uns sachlich und emotional völlig abwegig“, stimmte der Präsident des Blasmusikverbands Baden-Württemberg (BVBW), Rudolf Köberle, das öffentliche Klagelied an.

In dasselbe Horn stieß der Präsident des Landesmusikverbands, Christoph Palm. Köberle und Palm, muss man dazu wissen, saßen früher selbst für die CDU im Landtag, Köberle war lange Jahre Minister. Die Dissonanzen mit den eigenen Leuten führten nun zu einer diskret vollzogenen Korrektur: Die Blasmusik bleibt nun doch in der Obhut der Grünen-Ministerin Bauer, die Heimattage wandern in Strobls Innenministerium.