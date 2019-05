Die Frau mit dem langen Atem

Anzeige

Zum BNN-Redaktionsgespräch kommt Ska Keller mit ihrem E-Auto vorgefahren, in einer Stunde muss sie weiter von Karlsruhe nach Saarbrücken. Ist die Batterie denn voll aufgeladen? Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Europawahl hält kurz inne, ihr Mitarbeiter nickt, ein erleichtertes Lächeln erhellt ihr Gesicht. Am Anfang sei sie unsicher gewesen, ob der Wahlkampf in einem stromgetriebenen Gefährt klappen würde, erzählt offen die zierliche Frau mit dem kurzen braunen Haar. Aber es klappe mit dem Laden ganz gut, sagt sie schmunzelnd. „Wir sind bislang noch nie liegen geblieben“.

Das könnte man jetzt auch auf Kellers Partei übertragen. Es läuft. Die grüne Wahlkampfmaschine, die sich in der Vergangenheit durch vermeintliche Veggieday-Clous auch mal auf völligen Abwegen wiederfand, hat sich bislang nirgendwo verhakt. Umwelt-, Klima- und Artenschutz sind in aller Munde, viele Parteien wildern gerade in den traditionellen grünen Ökothemen, um ihre eigenen Wähler zu erreichen. Aus den Abstimmungen in den Niederlanden, Finnland und zuletzt aus der britischen Kommunalwahl gingen die Grünen deutlich gestärkt hervor. Ist Franziska Maria „Ska“ Keller also rundum zufrieden? Nein.

Sie will „nichts weniger als die Welt verändern“

Im BNN-Gespräch gesteht die 37-jährige Top-Kandidatin, dass ihr die jüngsten Erfolge der Rechtspopulisten in Europa die „gute Laune“ vor der Wahl am 26. Mai ein Stück weit vermiesen würden. Keller klagt darüber, sich in dem von älteren Männern noch immer dominierten Europaparlament als eine „Exotin“ zu fühlen. Am unglücklichsten macht sie jedoch das hartnäckige Klischee in Deutschland, dass ihre Partei auf der EU-Ebene nichts zu sagen hätte. Umso entschlossener tritt die junge Grüne für ihre „Mission“ ein, die sie auf ihrer Webseite so beschreibt: „Mit meiner Arbeit hoffe ich nichts weniger, als die Welt zu verändern.“ Das passiere oft „in kleinen Schritten“, liest man gleich im nächsten Satz. „Und man braucht einen langen Atem.“

In ihrer schillernden Karriere hat Keller oft genug unter Beweis gestellt, dass ihr in den entscheidenden Momenten nicht die Puste ausgeht. Geboren 1981 im brandenburgischen Städtchen Guben an der Neiße, sah sie immer am anderen Ufer des Flusses, jenseits der EU-Außengrenze, die polnische Stadt Gubin – und ärgerte sich nach eigenen Worten, dass die Menschen dort vom Westen einfach „ausgeschlossen“ wurden. Dass die lästige Trennlinie nach dem Beitritt Polens 2003 einfach verschoben werden konnte, wird die junge Ostdeutsche in ihrem Engagement für Demokratie und Europa noch bestärkt haben.

„Nicht nur Opa nach Europa“

Mit 20 Jahren trat Keller den Grünen bei, sechs Jahre später war sie bereits Ko-Landesvorsitzende ihrer Partei in Brandenburg. Wiederum zwei Jahre später zog die Islamwissenschaftlerin, die fünf Sprachen spricht, ins Europäische Parlament ein. Ihre Kampagne hatte 2009 das griffige Motto „Nicht nur Opa nach Europa“. Seitdem hat sich Keller zur Ko-Chefin der 52-köpfigen Fraktion der Grünen/Europäischer Freier Allianz (EFA) im Europaparlament hochgearbeitet und als Expertin für Migrationsfragen viel Respekt verschafft.

Im Gespräch mit den BNN kommt die sonst sanft und freundlich wirkende Politikern richtig in Fahrt, wenn sie von Europas ungelöstem Flüchtlingsproblem spricht. „Mich bestürzt, was die italienische Regierung von sich gibt“, sagt Keller. „Allerdings hat Italien unter der Vorgängerregierung als einziges Land Seenotrettung betrieben, andere Staaten haben damals gar nicht geholfen und auf das ungerechte Dublin-Verfahren verwiesen.“ Als Europas Asylrecht dann vor sechs Jahren reformiert worden sei, habe Deutschland eine „faire Verteilung der Asylsuchenden“ gebremst, weil es von den Dublin-Regeln profitiert habe, erinnert die Grüne.

Für die Bekämpfung der Fluchtursachen

Keller hat keine Illusionen über die harte Blockadehaltung Ungarns, Polens und anderer Länder. Sie plädiert deswegen dafür, dass sich die aufnahmebereiten Staaten zusammentun, um eine solidarische Verteilung von Flüchtlingen zunächst in einem kleineren Kreis zu ermöglichen. „Als EU sollten wir anfangen bei der Fluchtursachenbekämpfung“, stellt sie klar. „Wir sollten nicht mit unseren Landwirtschaftsprodukten zu Dumpingpreisen andere Märkte kaputt machen und mit unseren Fangflotten alle Gewässer leerfischen und damit Menschen ihre Lebensgrundlagen entziehen.“ Europa habe aber auch andere dringende Probleme, leitet Keller elegant zum grünen Topthema Umwelt um: „Wir müssen unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen.“

Sie ist für eine CO2-Steuer, die „per Energiegeld pro Kopf“ zurückgezahlt werden solle. Das bedeutet eine Entlastung für Geringverdiener, die das Klima weniger belasten als Wohlhabende. Sollte eine EU-Steuer nicht möglich sein, befürwortet sie eine pragmatische Lösung im Staatenverbund. Die Grüne will ferner den Schienenverkehr fördern, indem die Ungleichbehandlung der Airlines und Bahnfirmen aufgehoben wird: Dass die ersteren weder Kerosinsteuer noch Mehrwertsteuer auf Flugtickets zahlen würden, findet sie ungerecht.

Keller hält Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz als gemeinsame Werte Europas für essenziell, allerdings findet sie die derzeitigen Sanktionsverfahren gegen Staaten wie Polen oder Ungarn zu politisiert und will deshalb künftig lieber unabhängige Staatenprüfer einführen, eine Art Demokratie-TÜV für den Kontinent. In Problemfällen solle die Europäische Kommission die EU-Fördergelder direkt an die Empfänger in den Staaten austeilen, schlägt sie vor. „Dann haben die Bürger etwas von diesen Geldern, aber Ministerpräsident Orban kann sich nicht ein neues Fußballstadion bauen.“

Lebensmittelpunkt in das E-Auto verlagert

Dass Ungarns Regierungschef und andere rechtspopulistische Kräfte Mauern hochziehen, Grenzen wiedereinführen und letztlich das gemeinsame Projekt Europa zerstören wollen, gibt ihr keine Ruhe. „Bei dieser Wahl geht’s darum, ihnen nicht das Feld zu überlassen“, sagt Keller. „Wir alle entscheiden gemeinsam, wie viel Raum wir den Rechten einräumen wollen.“ Ein Rechtsruck in der EU sei schließlich „kein Naturgesetz“. „Wir können das gemeinsam aufhalten, indem wir für ein neues, solidarisches und ökologisches Europa eintreten.“

Für dieses Europa ist die grüne Spitzenkandidatin seit Wochen unermüdlich auf Tour. Sie beschreibt den Wahlkampf als „sehr lebendig“, aber auch anstrengend. An viel Schlaf ist nicht zu denken, ihr Lebensmittelpunkt habe sich aus ihren Berliner und Brüsseler Wohnungen allmählich in ihren E-Wagen verlagert, plaudert die dennoch ziemlich munter wirkende Politikerin aus dem Nähkästchen. Da Keller wegen der vielen Wahltermine schon länger nicht mehr zuhause in Europas Hauptstadt war, macht sie sich Sorgen, ob der kleine Garten auf der Terrasse ihrer Wohnung die jüngste „Kältewelle“ gut überstanden hat.

Und wie übersteht sie selbst den kräftezehrenden Wahlkampfmarathon? „Mein Rezept lautet: Schlafen, ordentlich essen und mehr Bewegung“, sagt Keller. „Als Grüne gehe ich sehr gerne raus in die Natur. Einfach mal ein Spaziergang im Wald!“