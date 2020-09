Streit um Bußgeldkatalog

Die Grünen lehnen Kompromiss zur Straßenverkehrsordnung weiter ab

Der Streit um den Bußgeldkatalog geht in die nächste Runde: Den Kompromissvorschlag von CDU und SPD, der am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Bundesrates akzeptiert wurde, lehnen die Grünen weiterhin ab. Sie halten am alten-neuen Bußgeldkatalog fest und fordern generell härtere Strafen für Raser.