„Die Hemmschwelle ist gesunken“

Nach Berlin und Bayern haben nun auch die beiden Generalstaatsanwaltschaften in Baden-Württemberg Antisemitismusbeauftragte. In Karlsruhe hat Reinhard Kollmar die Funktion zum 1. Juli übernommen. Im Interview mit BNN-Redakteurin Julia Trauden spricht er über die Aufgaben in seinem neuen Amt und die Grenzen zwischen dem gefühlt Verbotenen und dem tatsächlich Strafbaren.

Herr Kollmar, warum wurde die Stelle des Antisemitismusbeauftragten in der Generalstaatsanwaltschaft geschaffen?

Kollmar: Hintergrund ist die Zunahme antisemitischer Straftaten in Deutschland. Die Initiative kam vom Antisemitismusbeauftragten des Landes, Michael Blume. Deutschland hat gegenüber den Menschen jüdischen Glaubens eine historische Verantwortung wahrzunehmen.

Was genau sind Ihre Aufgaben?

Kollmar: Ich bin zum einen im badischen Landesteil Ansprechpartner für jüdische Gemeinden im In- und Ausland. Diese können sich mit Fragen zum Strafrecht an mich wenden. Außerdem organisiere ich Fortbildungen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Welches Ziel wird damit verfolgt?

Kollmar: Ziel ist eine einheitliche und konsequente Verfolgung antisemitischer Straftaten. Nicht bei jeder Straftat ist das Motiv des Täters offenkundig. Wir wollen noch genauer hinschauen, um antisemitische oder sonst auf Hass gegen eine Bevölkerungsgruppe beruhende Motive zu erkennen. Bei einer Rangelei zwischen 17-Jährigen auf dem Schulhof kann es sich zum Beispiel um eine alterstypische Auseinandersetzung handeln. Liegt der Grund der Auseinandersetzung aber darin, dass einer der Beteiligten eine Kippa trägt, dann gibt es eventuell einen antisemitischen Hintergrund.

Können Sie andere Beispiele nennen für Delikte, mit denen Sie zu tun hatten oder zu tun haben werden?

Kollmar: Neben Körperverletzung sind das beispielsweise Beleidigungen oder Drohungen. Die finden zunehmend auch im Internet statt. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass wir als Generalstaatsanwaltschaft nicht selbst Ermittlungsverfahren führen. Wir werden erst aktiv, wenn es in einem Verfahren eine Beschwerde gibt. Sind alle Beteiligten mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft in einem Fall einverstanden, kommt der Fall nicht zu uns. Ist jemand nicht einverstanden, überprüfen wir den Fall noch einmal.

Gab es in den letzten Monaten Verfahren mit einem Bezug zum Antisemitismus?

Kollmar: Ja, ich denke hier an die Plakate, die vor den Europa- und Kommunalwahlen unter anderem in Pforzheim aufgehängt wurden. „Israel ist unser Unglück. Schluss damit“, stand darauf, und „Wir hängen nicht nur Plakate“. Wegen dieser Plakate sind Strafanzeigen bei den Staatsanwaltschaften eingegangen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die für solche Staatsschutzsachen für den gesamten badischen Landesteil zuständig ist, hat diese Strafanzeigen bearbeitet und festgestellt, dass der Straftatbestand der Volksverhetzung nicht erfüllt war. Die Generalstaatsanwaltschaft hat diese Entscheidung dann auf eine Beschwerde hin überprüft und ist zum selben Ergebnis gekommen. Dies zeigt: Nicht alles, was als anstößig empfunden wird, ist auch strafbar.

Wie schätzen Sie die Gefahr antisemitischer Straftaten in Baden-Württemberg ein?

Kollmar: Ich würde nicht sagen, dass sie im Vergleich mit anderen Bundesländern besonders hoch ist. Die Anonymität des Internets mag aber dazu geführt haben, dass die Hemmschwelle für Beleidigungen oder Drohungen gesunken ist. Die Bereitschaft, selbst antisemitische Straftaten zu begehen, wird sicher auch dadurch gefördert, dass „Gleichgesinnte“ sich in sozialen Netzwerken treffen und gegenseitig bestärken.

Bei der Polizei im Südwesten wurden im vergangenen Jahr 135 antisemitische Verbrechen angezeigt, davon hatten 127 einen rechtsextremistischen Hintergrund. Im Vergleich zu 2017 ist das ein Anstieg um fast 40 Prozent. Die Taten reichen von Beleidigungen und Drohungen im Internet bis hin zu Schmierereien, Friedhofsschändungen und Übergriffen. Dem Zentrum für Demokratie wurden mehr als 400 Vorfälle gemeldet. Besonderes Aufsehen erregte zuletzt ein Zwischenfall in Offenburg. Anfang Juni stürmte dort ein Mann eine Veranstaltung der jüdischen Gemeinde und rief, es seien zu wenige Juden vergast worden. In Pforzheim fuhr im Mai ein Lautsprecherwagen vor die örtliche Synagoge und ließ Slogans der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ertönen. Bundesweit haben antisemitische Straftaten zwischen 2017 und 2018 um rund 20 Prozent zugenommen. 2018 wurden 1 800 Fälle gezählt.