Die Mahnung von Hiroshima kommt bei Atommächten nicht an

Die Bilder der strahlenden Ruinen von Hiroshima, die Geschichten der Familien, deren Angehörige im Juli 1945 vom Atomblitz ausgelöscht wurden, lösen Beklemmung und Angstgefühle aus. Sie sind eine Mahnung, die Welt nie wieder die unvorstellbare Zerstörungskraft einer Waffe spüren zu lassen, der binnen kurzer Zeit Hunderttausende Menschen zum Opfer fielen. 75 Jahre nach Hiroshima hat die Kraft dieser Mahnung nicht nachgelassen. Davon zeugt die Arbeit vieler Friedensinitiativen, die unermüdlich für die globale Denuklearisierung kämpfen. Zur Wahrheit gehört aber auch die Erkenntnis, dass ihre Aufrufe bei den Atommächten keine Wirkung zeigen.

Nukleare Abschreckung ist kein Auslaufmodell

Die Welt ist seit der Tragödie von Hiroshima nicht viel sicherer geworden. Im Kalten Krieg haben wir uns an den Gedanken gewöhnt, dass das strategische Gleichgewicht der nuklearen Abschreckung zwischen USA, Russland und anderen Staaten im Besitz der Kernwaffen deren erneuten Einsatz faktisch unmöglich macht. Das stimmt aber nicht ganz. Erstens weil die Bestrebungen, die weitere Verbreitung der militärischen Atomtechnologie zu verhindern, versagt haben. Ein Beispiel dafür ist Nordkorea, dessen Machthaber Kim Jong Un erst kürzlich seine „zuverlässige nukleare Abschreckung” als Garantie für die Sicherheit der isolierten Diktatur gepriesen hat. Und es gibt immer mehr Interessenten am exklusiven Atomclub. So will es der Staatspräsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, nicht länger akzeptieren, dass sein Land keine Atombombe besitzen darf, während für das benachbarte Israel andere Regeln gelten würden.

Das zweite Problem ist, dass die Atomwaffen mächtiger werden. Zwar nimmt ihre Gesamtzahl ab - sie beträgt derzeit rund 13.400 Sprengköpfe - dafür werden sie aber verbessert, was die nukleare Gleichung in Frage stellt. Nach Darstellung des Kreml hat Russland eine „unbezwingbare” Hyperschallrakete entwickelt, die nukleare Sprengköpfe tragen kann. Auch USA und China arbeiten an solchen Technologien. Es gibt heute keine Anzeichen, dass die Atommächte in Zukunft auf ihre Arsenale verzichten könnten. Nach Einschätzung von Experten hätten die neuen Waffensysteme eine Lebensdauer, die bis in die 2080er Jahre hinein reichen könnte.