Vor fünf Jahren hatte CDU-Landeschef Thomas Strobl mit der Benennung der Unternehmerin Nicole Hoffmeister-Kraut als Wirtschaftsministerin einen Coup gelandet. Diesmal überrascht der 61-Jährige mit dem Gesamttableau: Erstmals bietet die CDU mehr Ministerinnen als Minister auf.

Nimmt man den Wechsel an der Spitze der Fraktion, die nun der 33-jährige Manuel Hagel führt, und die neue, genauso junge CDU-Generalsekretärin Isabell Huber mit in den Blick, so hat Strobl die von der Basis nach der Wahlschlappe geforderte Erneuerung geliefert. Damit nimmt sich der 61-Jährige auch selbst aus der Schusslinie.

Den stärksten Akzent setzt diesmal der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann mit dem neuen Finanzminister. Wenn sich der 37-jährige Danyal Bayaz an der zentralen Schaltstelle bewährt, steigt er automatisch in den kleinen Kreis möglicher Kretschmann-Nachfolger auf. Bislang gilt der mit einem überragenden Votum bestätigte Fraktionschef Andreas Schwarz als erster Anwärter.