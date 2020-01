In diesem fränkischen Dorf liegt die neue Mitte der EU

Anzeige

Der britische Abschied von der EU an diesem Freitag hat weitreichende Konsequenzen für das Königreich und die Kontinentaleuropäer. Eine eher nebensächliche Folge ist, dass sich dadurch die geografische Mitte der Union um 56 Kilometer weiter südöstlich verschiebt, von Westerngrund bei Aschaffenburg nach Veitshöchheim. Genauer gesagt, in dessen Ortsteil Gadheim mit 80 Bewohnern.

Auf einem Acker zehn Kilometer nördlich von Würzburg laden eine neue Holzbank und ein runder Tisch zum Verweilen ein. Der Blick des Wanderers schweift über eine schmale Straße, einen Fluss und die Wälder auf einer Anhöhe über dem Maintal. Etwas weiter weg flattern auf drei Masten große Flaggen: die deutsche, die europäische und die des Städtchens Veitshöchheim. Auf den Google-Karten findet man den Ort in der fränkischen Provinz jetzt unter dem Eintrag: „Mittelpunkt der EU nach dem Brexit“.

Stolz und traurig zugleich

„Ein bisschen stolz“ sei er jetzt „auf den einzigartigen und herausgehobenen Platz“ seiner Gemeinde, teilt auf BNN-Anfrage Jürgen Götz mit. Dabei zeigt sich Veitshöchheims Bürgermeister durchaus traurig bei dem Gedanken an das britische „Goodbye“ als ein „Signal aufgekündigter Zusammenarbeit“ mit einer Staatengemeinschaft, die friedlich, nachbarschaftlich und solidarisch leben wolle.

„Unter diesem Aspekt würden wir auf die Ehre lieber verzichten“, so Götz. Aber er habe den Brexit ja nicht zu verantworten – und darum freut sich der Ortschef doch ein bisschen über all die zusätzlichen Besucher, die Gadheims Alleinstellungsmerkmal vermutlich in Zukunft auf den Acker mit den Koordinaten 9°54’07“ östliche Länge und 49°50’35“ nördliche Breite locken wird.

Sightseeingtour führt zum Acker

Die Gemeinde spielt mit dem Gedanken, die Buslinie 19 nach Güntersleben als eine „Sightseeingtour“ für die Euro-Touristen einzurichten, weil die Route an der Bank und den Fahnen am „EU-Mittelpunkt“ vorbeiführt. Bald soll der Ort mit Informationen für Besucher gestaltet werden. Im März soll schließlich in Gadheim eine Party mit speziellen Gästen steigen. Ob Jürgen Götz (CSU) dazu die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einlädt, ist noch nicht bekannt.

Das seit 1097 bekannte Veitshöchheim ist bereits wegen der Fastnacht in Franken von Besuchern hochfrequentiert. Nun will die Stadt „selbstverständlich“ auch ihre Lage als EU-Zentrum für touristische Zwecke nutzen. Vielleicht können sich die Franken etwas von den bisherigen „Mitteleuropäern“ abgucken, die sich auf ihrer Webseite als eine „saubere von gastfreundlichen Menschen bewohnte Gemeinde“ anpreisen und mit der Losung werben: „Willst Ruhe und Erholung Du dann fahr dem Westerngrunde zu“ (Original-Rechtschreibung)