Die Opfer in Hanau kamen aus Einwanderer-Familien

Es wird nach den Terroranschlägen meistens intensiv über die Täter, ihre Herkunft, Motive und Netzwerke berichtet, oft wird aber relativ wenig über die Opfer bekannt. Der Hanauer Attentäter Tobias R. handelte laut Ermittlern aus „zutiefst rassistischer Gesinnung“ und schoss in der hessischen Stadt an mehreren Orten offensichtlich gezielt auf Besucher mit ausländischen Wurzeln. Wer waren also die neun Menschen im Alter zwischen 21 und 44 Jahren, die der mutmaßliche Rechtsterrorist getötet hat?

Sie alle haben laut Medienberichten einen Migrationshintergrund. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Türkei spricht von fünf Menschen „mit türkischen Wurzeln“. Weitere Opfer haben die Staatsangehörigkeit von Rumänien, Bulgarien, Afghanistan und Bosnien-Herzegowina – oder sie stammen aus diesen Ländern. Offiziell ist über sie bislang wenig bekannt.

„Er war die Stütze seines Vaters“

Laut Medienberichten kam bei dem Anschlag in Hanau der 37-jährige Gökhan G. in der Nähe seines Wohnhauses ums Leben. Der Mitarbeiter eines Möbelladens hatte abends in dem Kiosk gejobbt, in dem der Täter das Feuer eröffnet hat. Der Besitzer des Kiosks sagte der Zeitung „Hürriyet“, dass Tobias R. zunächst auf drei Gäste gefeuert habe, die gerade gegessen haben. Danach habe der Schütze den Kellner Gökhan G. getötet. Laut „Hürriyet“ war G. als jüngeres der beiden Kinder eines Ehepaares aus der Türkei in Hanau geboren worden. „Er war die Stütze seines Vaters, der an Lungenkrebs erkrankt ist“, schreibt das Blatt.

Unter den Toten soll auch der 22-jährige Ferhat Ü. sein, dessen Mutter bei der kurdischen Zeitung „Yeni Özgür Politika“ in Neu-Isenburg arbeitet. Das Blatt erklärte dazu auf Twitter: „Wir sind tief erschüttert von dem brutalen rassistischen Verbrechen in Hanau.“ Eine Schweizer Zeitung zitiert die Cousine des Toten mit den Worten: „Er war ein toller, lieber Kerl und konnte keiner Menschenseele etwas antun.“ Ü. habe erst vor kurzem seine Ausbildung als Anlage-Mechaniker in einem Sanitärbetrieb beendet.

Barbesitzer war ein türkischer Einwanderer

Zwei Menschen kamen in der Shisha-Bar „Midnight“ ums Leben. Einer von ihnen soll der Besitzer sein. Sedat G. wurde von einem Kopfschuss getroffen. Der 30-jährige Einwanderer aus der türkischen Stadt Hatai soll die Bar vor zwei Jahren eröffnet haben. Ein Freund des Verstorbenen wird in den Medien mit den Worten zitiert: „Sedat war ein geliebter Bruder. Er hat immer gelacht, konnte keiner Fliege etwas zuleide tun.“

Mercedes K. arbeitete in einem Kiosk neben der „Midnight“-Bar. Sie wurde angeblich von Tobias R. erschossen, als sie gerade die Bar betrat. Die Mutter zweiter Kinder, eine Deutsche aus einer Roma-Familie mit polnischen Wurzeln, wurde 35 Jahre alt. Sie war den Berichten zufolge schwanger und lebte mit ihren Eltern und zehn Geschwistern in Hanau. Eine Freundin beschreibt Mercedes K. als eine Frau mit einer starken Persönlichkeit: „Sie war auch sehr offen und sympathisch. Man hat sich in ihrer Nähe sofort wohlgefühlt.“

Ein weiteres Opfer ist Hamza K. (20) aus einer bosnischen Familie, die von dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland geflohen sein soll. K. soll in der Nähe des mutmaßlichen Täters gewohnt und sogar Tobias R. gekannt haben. Zu den Opfern des Anschlags sollen außerdem ein 32-jähriger Bulgare und ein 34-jähriger Türke aus Regensburg gehören, der erst vor ein paar Jahren nach Hanau gezogen war und sich dort mit einem eigenen Laden selbstständig machen wollte.

Ein Ansprechpartner für die Hinterbliebenen ernannt

Nach dem Anschlag in Hanau hat die hessische Landesregierung einen zentralen Ansprechpartner für die Opfer und deren Angehörige bestimmt. Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn werde sich vor allem um die persönlichen Anliegen der Betroffenen kümmern und den Kontakt mit den zuständigen Behörden koordinieren, kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann am Freitag in Wiesbaden an. Nach der Bluttat sei es für die Opfer und deren Angehörige besonders wichtig, schnell und unbürokratisch Hilfe zu bekommen, betonten die beiden Politiker.

Hinterbliebene der Anschlagsopfer können sich zudem an eine Beratungsstelle der Polizei wenden. Es gehe um Weiterleitung an Fachstellen, um Fragen zum Opferschutz oder um psychologische Hilfestellung, sagte eine Sprecherin. Für akuten Bedarf steht auch ein Team von Polizeipsychologen bereit.