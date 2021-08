Die Regeln im Praxis-Test: So klappt es mit dem 3G-Nachweis in Schwimmbad, Restaurants und Co

Seit 16. August gilt die neue 3G-Regel etwa bei Sport und Kultur-Veranstaltungen in Innenräumen, in der Innen-Gastronomie oder bei körpernahen Dienstleistungen wie etwa Friseuren. Vielerorts, aber nicht überall ist der erforderliche Nachweis schon gängige Praxis.

Unsere Redaktionsmitglieder Alexei Makartsev, Isabel Steppeler, Sebastian Raviol und Erika Becker haben den Praxistest gemacht.

3G-Kontrollen beim Besuch des Europabads

Die Warteschlange am Europabad in Karlsruhe zieht sich am Freitagmorgen über gut 200 Meter hin. In der Schlange quengeln die Kinder: „Mama, wann können wir rein?“ Das dauert.

Der junge Bad-Mitarbeiter am Eingang will es schließlich genau wissen: „Geimpft, getestet, genesen?“ Jedes Corona-Zertifikat im Smartphone wird gescannt, die gelben Impfausweise werden geprüft, hinzu kommt noch die Erinnerung an die Luca-App oder das Formular zur Kontakterfassung.

Irgendwann, die Schlange wächst immer weiter, kommt ein zweiter Prüfer heraus. „Das ist oft so voll in der Ferienzeit“, sagt seufzend sein junger Kollege im Gespräch mit dem unangekündigten BNN-Besucher. „Aber es geht nicht anders, wir müssen alle checken. Und die meisten haben Verständnis dafür.“

Das bestätigt auch der Karlsruher Bäderchef, Oliver Sternagel. „Und wenn auch der Papst zu uns kommt, er wird ohne 3G nicht hineingelassen.“ Ganz konkret: Die Wasserratten benötigen derzeit zum Eintritt einen Nachweis über einen aktuellen, negativen Antigen- oder PCR-Schnelltest, einen positiven PCR-Test nach einer überstandenen Krankheit, einen Genesenen-Nachweis oder eben einen Nachweis der Impfung. Kinder, Schüler und Profisportler sind davon ausgenommen.

Diese Regelung gilt nur für die Hallenbäder, nicht für die Freibäder. „Es funktioniert gut“, sagt Sternagel. „Die Menschen sind sogar froh darüber, dass sie in Sicherheit baden können.“ Was weniger gut funktioniert, ist das Ampelsystem auf der Bäder-Webseite: Am Freitagmorgen zeigt sie für das Europabad grün („wenig belegt“), was nur teilweise der Realität entspricht.

Nachweiskontrollen beim Tollhaus-Konzert

Warteschlangen sind nicht das Problem in der von Corona stark betroffenen Kulturszene der Region. Wo Konzerte nur mit der Hälfte des Publikums stattfinden, laufen die Kontrollen am Einlass überwiegend reibungslos. So berichtet es Johannes Frisch vom Tollhaus in Karlsruhe. Dort fand bis Mitte August das Festival „Oh wie schön wär’s Zeltival“ statt, das je nach Witterung zwischen Drinnen und Draußen wechselte.

Jeder Gast wurde am Eingang auf die 3G-Regel hin kontrolliert und fütterte entweder ein Kontaktformular oder die Luca-App mit seinen Daten. Warten aber musste man nie lange. „Wir hatten vorab Bedenken, aber es gab nie ein Problem“, so Frisch.

Doch benötige man dafür genauso viel Personal wie zu Zeiten vor der Pandemie mit 1.500 Besuchern statt nur knapp 400. Masken müssen in Konzerten, die nicht alle Plätze besetzen, nur auf den Wegen getragen werden. In derselben Weise werde man im Tollhaus auch beim anstehenden Atoll-Festival verfahren, so Frisch. Zwar dürfe der Saal wieder voll besetzt werden, aber das Bedürfnis der Menschen nach Abstand sei noch immer groß und dem wolle man nachkommen. Das bestätigt auch Peter Gortner von der Karlsruher Christuskirche.

Je kleiner die Ausstellung, desto weniger Kontrollen

Ausreichend Platz ist im Museum ohnehin. Doch gilt auch dort die 3G-Regel und so müssen kunstsinnige Menschen vom Museum Frieder Burda bis zur Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe im Foyer einen Nachweis und die Kontaktdaten hinterlassen. In kleinen Galerien wiederum, wo sich nur selten und wenige Menschen aufhalten, wird man oft auf Vertrauensbasis begrüßt, so die Erfahrung und so auch die Aussagen mancher Galeristen. Vernissagen wurden zu so genannten „Soft-Openings“ ohne feste Uhrzeit, sodass es nicht zu größeren Ansammlungen kommt.

In der Gastronomie interessiert 3G nicht überall

Ob man für den Innenbereich eine Maske und einen Impfnachweis brauche? Die Bedienung wiegt ihren Kopf hin und her. „Ja, eigentlich schon.“ Wie in dieser Bar aus dem Raum Karlsruhe ist es derzeit in vielen Lokalitäten der Gastronomie: Eigentlich gelten die Auflagen, gelegentlich sehen die Betreiber es aber nicht ganz so streng.

Offiziell gilt für Restaurants, Imbisse oder Kneipen: Im Außenbereich kann auf die Maske verzichtet werden, wenn der Abstand von eineinhalb Metern dauerhaft gewährleistet ist. Sobald es in den Innenraum geht, gilt aber Maskenpflicht, solange man nicht am Platz sitzt. Dann muss auch die 3G-Regel erfüllt werden.

Das regnerische Wetter sorgt dafür, dass es die Besucher auch mal hektisch und schnell hineintreibt. Dann wird besonders auf die Probe gestellt, wie ernst es die Gastronomen mit den Nachweisen nehmen.

Besuch in einem Karlsruher Restaurant. „Bei uns ist freie Sitzwahl“, sagt eine Bedienung und weist auf das innenliegende Lokal. „Aber Sie brauchen einen Nachweis – geimpft, getestet oder genesen.“ Deutlich mehr Besucher zieht es an diesem nicht sehr warmen Mittag aber nach draußen, zum Außenbereich. „Dort bitte mit der Luca-App einchecken“, sagt die Bedienung.

Schon diese zwei Besuche zeigen: Die Verantwortlichen aus der Gastronomie sind nicht alle über einen Kamm zu scheren. Wo es einmal ziemlich locker zugeht, bestehen sie anderswo auf alle Nachweise – auch aus eigenem Interesse, schließlich drohen bei Verstößen Ordnungsgelder.

Lückenhafte Handhabung in Friseurgeschäften

Das gilt auch bei Friseuren. Doch auch hier ist die Praxis nicht einheitlich. Während die eine Friseurin akribisch den digitalen Impf-Nachweis sehen will und um Datenerfassung bittet, fällt das bei zwei anderen Friseurbesuchen gänzlich unter den Tisch. Ein Vierter hat noch gar nichts von der neuen Verordnung gehört – und dass er sich um die Kontrolle kümmern muss. „Der Friseur muss sich den 3G-Nachweis vorlegen lassen“, bestätigt ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart.

Immerhin sind überall Masken Standard, bei manchen auch die Händedesinfektion. Unsicher wirken einige Friseure bei der Frage, was denn nun mit den Kindern im Schulalter sei. „Das Kind braucht, glaube ich, keinen Test“, heißt es mehrfach. Das stimmt. Das Sozialministerium präzisiert: Schülerausweise oder sogar ein Zeugnis gelten hier als Nachweis – in den Schulen werde schließlich regelmäßig getestet. In den Ferien nicht, egal: Das sei „infektiologisch vertretbar“, meint das Ministerium.

Die Landesregierung habe „den Umstand berücksichtigt, dass Kinder und Jugendliche sich während der Sommerferien mehr im Familienverbund aufhalten und in der Regel weniger Kontakte haben als während der Schulzeit.“

Wie der Friseur aber mitten in der Urlaubszeit von dieser neuen Anforderung erfährt? Da sieht sich das Sozialministerium nicht in der Pflicht, das sei Sache der Kommunen. Das Ordnungsamt Karlsruhe war am Freitagmittag für diese Frage nicht mehr zu erreichen, die Kammer auch nicht, Innungen und Fachverband machen Urlaub – da muss sich der Friseur wohl oder übel stets selbst auf dem Laufenden halten, was die Behörden von ihm in Pandemiezeiten so alles erwarten. Die kulante Haltung nach der Einführung sei jetzt jedenfalls vorbei, lässt das Sozialministerium noch wissen. „Jetzt müssen die Regeln angewandt werden.“