Aserbaidschan-Affäre

Die Waschmaschine des Herrn Aliyev aus Baku und was Karlsruhe damit zu tun hat

Die Aserbaidschan-Affäre ist eine Geschichte von Politik, Geld und Macht. Sie spielt in der Öl-Metropole Baku am Kaspischen Meer, in einer Bankfiliale in Tallinn, in Straßburg und Frankfurt. Und im Landkreis Karlsruhe. Am Anfang steht eine wundersame Waschmaschine.