Digitaler Hass als Bedrohung

Laut einer Umfrage fühlen sich neun von zehn weiblichen Abgeordneten im Bundestag als Ziele von Demütigungen und Hassattacken im Internet. Neben der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) haben zuletzt die Grünen Robert Habeck und Claudia Roth Morddrohungen in sozialen Netzwerken erhalten. Zwei Beispiele für die alarmierende Verrohung der politischen Diskussionen im Digitalzeitalter.

Wo hört die Meinungsfreiheit im Netz auf, wie kann man den oft anonymen Tätern beikommen und wann muss der Staat zum Schutz der Opfer von seinem Gewaltmonopol Gebrauch machen? Das waren die zentralen Frage einer Podiumsdiskussion im Karlsruher Informationszentrum des Forums Recht, in der namhafte Fachleute neue Lösungsansätze gegen die digitale Gewalt diskutiert haben.

„Eine Beleidigung bleibt auch online eine Beleidigung“

„Es gibt zwei verbreitete Missverständnisse: Das Netz ist anonym, und dort gelten andere Regeln als im analogen Leben. Doch eine Beleidigung bleibt auch online eine Beleidigung“, erklärte der Organisator der Expertenrunde, FDP-Politiker Hubert Lechner. Ein Aufhänger der Diskussion war das Urteil des Berliner Landgerichts im Fall der Grünen-Politikerin Renate Künast, die als „Stück Scheiße“ und „altes grünes Dreckschwein“ beschimpft worden war. Solche Kommentare stellten „keine Diffamierung“ dar, stellten die Richter im September fest.

Die Experten in Karlsruhe werteten das Berliner Verfahren als „Satire“. Sie waren sich jedoch nicht einig, welche Mittel gegen derart wüste Rhetorik im Netz am besten greifen würden. Der Sprecher der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Alexander Salomon, schlug vor, Mitteilungen mit Hass und Hetze an die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) zu melden und für eine schnelle Löschung der verletzenden Inhalte im Netz zu sorgen, statt die Gerichte damit zu beschäftigen.

„Manche wünschen uns den Tod“

Salomon zählt auch sich und seine Fraktionskollegen zu den Opfern der verbalen Angriffe: „Für uns ist es täglich ein Thema: Manche wünschen uns den Tod. Nachdem ich mich zum Thema Rundfunkbeitrag geäußert habe, wurde in den Foren diskutiert, wie man mich verklagen kann – es ist gruselig“. Der Grüne plädierte ferner dafür, die Netzplattformen stärker in die Pflicht zu nehmen.

Dieser Ansicht schloss sich der Mitveranstalter der Diskussion, Thomas Dreier, an. Der Leiter des Instituts für Informations- und Wirtschaftsrecht am KIT sieht allerdings auch den Staat am Zug und regt an, bei Bedarf die weit verbreitete Anonymität im Netz zu lockern, um die Namen von Hetzern herauszufinden und gegen sie vorgehen zu können.

Versteckter Meldebutton bei Facebook

„Das Mantra der Anonymität sollten wir hinterfragen“, stimmte der Präsident des Anwaltsgerichtshofes Baden-Württemberg, Christian Kirchberg, zu. Der Jurist hält die Maßnahmen von Netzwerkbetreibern gegen den Hass derzeit für unzureichend – und nennt Facebook als ein Beispiel: „Der Meldebutton ist dort so gut versteckt, dass ihn keiner finden kann“.

Nach dem Willen der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sollen die Plattform-Betreiber in Zukunft die bösartigen Posts nicht nur löschen, sondern diese auch melden und damit die Strafverfolgung unterstützen. „Damit kämen auf uns aber zigtausende neue Verfahren zu, wir bräuchten dann viel mehr Personal“, warnte nun in Karlsruhe der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin. „Das sollte sich die Bundesregierung gut überlegen: Den Betroffenen geht es weniger um Verfolgung, sie beschäftigt vor allem, dass dieses Zeug im Netz keiner mehr lesen kann“, sagte Mertin.