Sein Vater war über Jahrzehnte einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Der Sohn startet nun spät in die aktive Politik.

Er trägt einen großen Namen: Dominik Geißler (CDU) ist am Sonntag zum neuen Oberbürgermeister von Landau gewählt worden.

Der Sohn von Heiner Geißler tritt somit im Alter von 57 Jahren in die vorderen Reihen der Politik – und gewissermaßen in die großen Fußstapfen seines Vaters. Der 2017 Verstorbene gehörte als Landes- und Bundesminister, als streitbarer CDU-Generalsekretär und später als Globalisierungskritiker und Stuttgart-21-Schlichter über Jahrzehnte zu den bekanntesten Politikern des Landes.

Sohn Dominik kam spät zur aktiven Politik. Kindheit und Jugend verbrachte der gebürtige Stuttgarter in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Seit 1980 lebt die Familie Geißler an der Südlichen Weinstraße in Gleisweiler, wo sich Vater Heiner als der langjährige Bundestagsabgeordnete der Südpfalz niedergelassen hatte.

Er sei „unendlich glücklich“, wieder hier zu sein, sagte sein Sohn, der lange in Berlin lebte, bei seiner Vorstellung als OB-Kandidat. Er hat zunächst in Freiburg Kulturwissenschaften studiert und dann eine journalistische Ausbildung bei der „Rheinpfalz“ in Ludwigshafen absolviert. Später folgte ein Studium der Politik- und der Musikwissenschaften samt Promotion.

Geißler: Als Sprecher von Peter Altmaier Erfahrung gesammelt

Nach Jahren als freiberuflicher Berater und Lektor machte Geißler 2008 einen ersten Schritt in die Politik. Damals wurde er Pressesprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Ab 2012 war er ein enger Mitarbeiter und Sprecher von Bundesminister Peter Altmaier, erst im Bundesumweltministerium, dann im Kanzleramt und schließlich im Bundeswirtschaftsministerium.

Am Sonntag musste Geißler die Landauer davon überzeugen, dass er selbst politische Führungsverantwortung übernehmen kann. Das gelang ihm in der pfälzischen Universitätsstadt mit ihren rund 47.000 Einwohner – wenn auch ziemlich knapp.

Nach Angaben der Stadt erhielt er am Sonntag bei der Stichwahl 50,6 Prozent der Stimmen. SPD-Konkurrent Maximilian Ingenthron kam auf 49,4 Prozent. Amtsinhaber und Geißler-Parteifreund Thomas Hirsch trat nicht mehr an. Der Geißler-Sohn rettete somit in der politisch wechselhaften Südpfalz den OB-Posten für die CDU.

Dass aus der Südpfalz auch andere erfolgreiche Politiker kommen, versteht sich: Kurt Beck aus Steinfeld fing einst als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde an und brachte es bis zum Ministerpräsidenten in Mainz und zum SPD-Chef in Berlin. Und die FDP Südpfalz stellt mit Volker Wissing derzeit den Bundesverkehrsminister. str/BNN