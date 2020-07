Schwarzpulver zum Bombenbau

Drei Iraker unter Terrorverdacht festgenommen

Die Polizei hat in Schleswig-Holstein drei mutmaßliche Islamisten aus dem Irak festgenommen, die einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben sollen. Im Rahmen der Festnahmen wurde laut Informationen des SWR auch eine Wohnung in Forst (Landkreis Karlsruhe) durchsucht.