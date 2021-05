Karlsruher Eigentümerverband kritisiert die Beschränkungen bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen

Nach dem Willen der Großen Koalition wird die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert. Die Regierung will damit den Wohnungsmarkt entlasten. Doch der Eigentümerverband befürchtet das Gegenteil.

Marc Wurster kann es nicht fassen, was CDU/CSU und SPD am vergangenen Freitag im Bundestag beschlossen haben.

„Die im Baulandmobilisierungsgesetz geplante Beschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist ein politischer Kuhhandel in der Abenddämmerung der derzeitigen Bundesregierung“, kritisiert der Vorsitzende des Eigentümerverbandes Haus&Grund Karlsruhe gegenüber unserer Zeitung.

„Sie stellt einen weiteren massiven Eingriff in das Eigentum dar.“

Bandbreite zwischen drei und 15 Wohnungen

In dem Gesetz aus dem Haus von Innen- und Bauminister Horst Seehofer (CSU) geht es eigentlich um etwas völlig anderes – die Frage, wie grundsätzlich mehr Häuser und Wohnungen gebaut werden können, um den steigenden Bedarf zu decken.

Mit einem Bündel an Maßnahmen will der Bund die Städte und Gemeinden dabei unterstützen, leichter Bauland für bezahlbaren Wohnraum ausweisen zu können. Eingang in das 36-seitige Gesetz hat aber auch die Forderung des von Horst Seehofer veranstalteten „Wohngipfels“ gefunden, die Möglichkeiten der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen deutlich zu reduzieren.

Sah der ursprüngliche Gesetzentwurf der Regierung dabei noch eine Grenze bei zwölf bis 15 Einheiten vor, wurde sie im Laufe der parlamentarischen Beratung kurzfristig auf fünf Einheiten abgesenkt. Allerdings wurde zusätzlich eine Öffnungsklausel für die Länder eingeführt, die eine Bandbreite zwischen drei und 15 Wohneinheiten zulässt.

Eine Entspannung auf dem Mietmarkt gibt es hierdurch nicht. Marc Wurster, Haus&Grund Karlsruhe

Doch das ist für Marc Wurster bloße Kosmetik: „Wer glaubt, die Länder würden nach oben abweichen, ist politisch blauäugig. Das Gegenteil wird der Fall sein. Die Länder werden einen Wettlauf machen, wer schneller die Reduzierung auf drei Einheiten umsetzt.“

In der Praxis bedeute diese rigide Einschränkung, dass eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen bei Bestandsobjekten „nahezu unmöglich“ werde, sagt Wurster mit Blick auf Mietshäuser mit acht, zehn oder zwölf Wohnungen.

„Leidtragende sind nicht nur die betroffenen Eigentümer, sondern auch diejenigen, die eine Eigentumswohnung erwerben möchten.“ Seine düstere Prognose: „Eine Entspannung auf dem Mietmarkt gibt es hierdurch nicht.“

Ein unnötiger wohnungspolitischer Flickenteppich. Lukas Siebenkotten, Präsident des Mieterverbandes

Unzufrieden ist aber auch der Deutsche Mieterbund – allerdings aus einem anderen Grund. „Wieder einmal hat es die Unionsfraktion geschafft, wirksame Regelungen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu blockieren“, sagt Präsident Lukas Siebenkotten gegenüber den BNN.

Auf ihr Betreiben könnten nun die Länder festlegen, für welche Art Mietshäuser die Beschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen überhaupt gilt. Die Konsequenten seien verheerend: „Ein unnötiger wohnungspolitischer Flickenteppich, der zu Unsicherheiten führt und den Schutz der Mieterinnen und Mieter nicht zuletzt vom politischen Willen der Landesregierungen abhängig macht.“

Investmentgesellschaften statt Kleinvermieter

Nach Ansicht von Marc Wurster wäre die ursprünglich geplante Obergrenze von zwölf Einheiten ein möglicher Weg gewesen, der den überwiegenden Teil der privaten Kleinanleger nicht betroffen hätte.

Bei gerade einmal drei Einheiten hingegen sei dies völlig anders. Wurster verweist auf den privaten Eigentümer, der sich nicht vom gesamten Mietshaus, sondern zu seiner Alterssicherung nur von einzelnen Wohnungen trennen will. „Dies wird künftig deutlich erschwert, wenn nicht gar unmöglich.“ Auch der Weg, dass eine Erbengemeinschaft ein Mehrfamilienhaus unter sich aufteile, werde verschlossen.

Er warnt: „Die Folge werden weitere Verkäufe von Mehrfamilienhäusern und damit eine weitere Konzentration hin zu immer größeren – vor allem institutionellen – Vermietern sein.“ Welche Folgen diese Entwicklung für die Mieter habe, wenn sie statt dem privaten Kleineigentümer plötzlich eine Investmentgesellschaft aus dem Ausland als Vermieter habe, sei „landläufig bekannt“.

Ständig neue gesetzliche Regulierungen des Wohnungsmarktes führten dazu, dass sich immer mehr Eigentümer fragten, warum sie überhaupt noch Immobilieneigentum halten. Die Regierung und das Parlament fordert Wurster auf, die Eingriffe in den Markt zu beenden. „Das schafft keine einzige neue Wohnung, sondern spielt Mieter gegen die privaten Eigentümer aus.“