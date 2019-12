Ein Bundespräsident als Zivilitätswächter

Anzeige

„Crazy, Alter!“ Der Youtube-Star Rezo freut sich „mega“ im sozialen Netzwerk Twitter, dass der Bundespräsident seine „Zeit Online“-Kolumne kommentiert hat: „Und das auch noch voll lieb und freundlich“.

Vor Freude aus dem Häuschen ist auch ein deutscher Urlauber, der Frank-Walter Steinmeier zufällig auf einer Galapagos-Insel über den Weg läuft. „Gut eincremen“, ruft der verdutzte Mann dem Staatsoberhaupt und dessen Ehefrau zu – und als der Schlossherr von Bellevue höflich „machen wir“ entgegnet, kann der Mann vom Bodensee sein Glück kaum fassen. „Wie wunderbar, Sie hier zu treffen“, sagt er.

Ein „Wohlfühlpräsident“?

Er ist, so könnte man meinen, unser aller „Wohlfühlpräsident“. Immer würdevoll und solide, meist freundlich und gelassen, ein Mann, der die große Welt gesehen hat und jetzt in sich ruht. Einer, der gerne „Mausverdienstorden“ verleiht und der seinen offiziellen Gästen in Berlin – oft nennt er sie einfach „Freunde“ – das behagliche Gefühl des Gemochtwerdens vermittelt.

Er sorgt dafür mit Sätzen wie: „Sie werden uns hoffentlich nachsehen, dass wir Ihnen im dunklen deutschen Winter nicht die Wärme und das Licht Ihrer Heimat am Äquator bieten können … aber vielleicht macht das festlich erleuchtete Berlin dieser Adventstage ja einiges wett.“

Ist Frank-Walter Steinmeier also „gefällig glatt wie Marmor“, nur ein leichtgewichtiger „Staatschef ohne Nebenwirkungen“, wie das neulich die Zeitung „Die Welt“ provokativ formuliert hat? Nein, ganz so einfach ist es wohl nicht.

In den vergangenen Monaten erlebte die Republik auch andere Seiten des 2017 gewählten Sozialdemokraten, der kürzlich seine Halbzeit im Bellevue gefeiert hat. Steinmeier eckte an und mischte sich aktiv in den politischen Betrieb ein.

„Tag der Scham und Schande“

Er forderte Bildungsgerechtigkeit, prangerte den Hass und die Polarisierung in der Gesellschaft an, stellte sich auf die Seite von sozial benachteiligten Menschen im Ruhrpott, „die sich nicht unterkriegen lassen“, verurteilte das Attentat auf eine Synagoge in Halle als einen „Tag der Scham und Schande“ und klagte scharf die rechtspopulistischen Kräfte an, die Deutschland undemokratisch finden würden: „Wer das behauptet, lügt und führt Menschen in die Irre.“

Manche Politikexperten sind überzeugt, dass die deutsche Demokratie angesichts der häufigen Angriffe auf ihre Grundlagen heute so einen Bundespräsidenten braucht wie Steinmeier. Einen, der früher selbst viele Politikfelder beackert hat und als Ex-Minister das System von innen bestens kennt. Einen erfahrenen Politmanager, der die Tricks der Parteien durchschaut und jedem auf die Finger schlägt, der sich nicht an

die Regeln hält.

Der Garant für Stabilität im Jahr 2021

Und es gibt Fachleute, die Steinmeier für einen Garanten der Stabilität halten, der als Einziger die Regierbarkeit Deutschlands nach einem möglichen Debakel der etablierten Parteien bei der Bundestagswahl 2021 sichern könnte.

Wie zum Beispiel Karl-Rudolf Korte. Als der Parteienforscher den Bundespräsidenten im Februar 2018 in Berlin zu einem Gespräch trifft, wird er überrascht. „Nie zuvor habe ich Frank-Walter Steinmeier mit so viel Vokabelüberschuss erlebt … Der Kontrollzwang im Umgang mit Worten, die langen Pausen des Nachdenkens über eine Antwort … gehören offenbar zur Vergangenheit des Chefdiplomaten. Er wirkt befreit“, schreibt Korte in seinem neuen Buch über die Bundespräsidenten („Gesichter der Macht“, Campus Verlag, 2019, 388 S., 26 Euro).

„Das Amt enthält viele politische Gestaltungsmöglichkeiten“, sagte Steinmeier laut Buch dem Wissenschaftler. „Täglich kommen neue hinzu.“ Er nannte es eine „wohltuende Erfahrung“.

Was genau war damit gemeint? Im Gespräch mit den BNN hebt der Politikexperte der Universität Duisburg-Essen besonders Steinmeiers aktuelle Rolle als „Zivilitätswächter“ und Verteidiger der Demokratie in Deutschland hervor. „Steinmeier verortet klar die Grenzen, er plädiert dafür, mit Sprache niemanden auszugrenzen. Er bewertet denunzierende Sprache als solche und ordnet sie damit ein“, erklärt Korte.

Was die Demokratie angeht: „In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft wird es immer wichtiger, auf die bestehende Regelhaftigkeit von Institutionen zu verweisen“. So wie einst sein Vorgänger Joachim Gauck, passend zu seinem Hintergrund als Pastor, seelsorgerisch für die Freiheit missioniert habe, könne jetzt Steinmeier als Ex-Minister „authentisch“ für Institutionen werben, analysiert Korte.

Mit sanftem Druck zur Großen Koalition

„Historisch“: So nennt der Kenner des Berliner Politikbetriebs Steinmeiers Rolle als Kanzlermacher. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen im November 2017 hatte Steinmeier die Parteien an ihre demokratische Verantwortung erinnert: „Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft.“ Mit diplomatischem Geschick brach der Bundespräsident damals bei Einzelgesprächen mit Parteichefs im Bellevue so manche Denkblockade auf, mit sanftem Druck ebnete er den Weg zu einer Großen Koalition.

Korte sieht das „historische Vermächtnis“ des Sozialdemokraten darin, dass er „als erster Bundespräsident die Reservemacht als Manager der Instabilität aktiv genutzt hat, um den höchsten Wählerauftrag – die Bildung einer Bundesregierung – durchzusetzen“.

Sollte die nächste Bundestagswahl keine klaren Machtverhältnisse herstellen, würde Steinmeier wieder versuchen, lagerübergreifend eine Regierungsbildung zu ermöglichen, ist der Forscher überzeugt: „Mit Steinmeier kann man nicht über Instabilität verhandeln. Jetzt wissen alle, dass der Bundespräsident nicht bloß untätig zuschaut, sondern die Prozesse operativ gestaltet.“

In seiner „freundlichen“ Antwort auf den Blog des Youtubers Rezo hatte Steinmeier die Fähigkeit zum Kompromiss als eine „Stärke der Demokratie“ hervorgehoben und die Jugend zum stärkeren Engagement aufgerufen: „Auf Straßen und Plätzen und im Netz. Aber bitte auch in politischen Parteien.“

Ein Wegbegleiter des Wandels, der Mut macht

Um Veränderungen in Deutschland anzustoßen, geht der 63-Jährige neuerdings gerne auf die junge Generation zu. Im Frühjahr hatte Steinmeier die Klimaaktivisten der „Fridays for Future“ in Neumünster besucht und den Schülern seine Unterstützung zugesagt: „Wir brauchen junge Menschen wie euch, die sich einmischen“.

Dieser Präsident könnte noch alle überraschen, sagt Karl-Rudolf Korte voraus. „Er wird für eine Wende hin zu weniger Konsum werben, bei der der gesellschaftliche Frieden trotz der notwendigen Einschränkungen erhalten bleibt. Auf diesem Feld könnte Steinmeier der Wegbegleiter des Wandels sein und allen Mut für Veränderungsbereitschaft machen.“