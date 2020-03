Ein echter Weinbrenner steht alleine am Karlstor

Anzeige

Jetzt wird das Karlstor zur Schikane für die Autofahrer: Wer ab Freitag auf der Kriegsstraße vom Ettlinger Tor nach Westen rollt, der muss auf der Karlstor-Kreuzung nach links auf die Gegenfahrbahn schwenken. Dort kommt er einspurig auf der Gegenfahrbahn weiter, bis er vor der Hirschstraße wieder zurück auf seine Seite der Kriegsstraße lenken kann, erklärt die Kasig. Doch das ist nur der nächste Schritt der Behinderungen. Bald wird es dort für alle Verkehrsteilnehmer noch enger. In mancher Beziehung wird dieser wichtige Knoten im Cityring gar für viele Monate ganz abgeschnürt sein.

Das Karlstor ist 2020 überhaupt die Topadresse der Baustellenstadt Karlsruhe. Es mag als historischer Stadteingang der jungen Fächerstadt nicht mit dem Ettlinger Tor mithalten können. Kein griechisches Tempelportal des klassizistischen Baukünstlers Friedrich Weinbrenner machte es zum architektonischen Platzhirsch. Aber auch an dem heutigen Verkehrsknoten von Kriegsstraße und Karlstraße stand eines der sechs Stadttore.

Schwierige Passage

An dieser wichtigen Stelle wurde kontrolliert, wer mit Waren in die Stadt herein oder von Karlsruhe hinaus nach Süden wollte. Nun ist es für eineinhalb Jahre aus ganz anderem Grund wieder schwierig, das Karlstor zu passieren. Wegen des Einbaus des Autotunnels Kriegsstraße als Teil der Kombilösung zum Stadtumbau rollen dort ab 20. April keine Straßenbahnen mehr.

Bereits ab 1. April ist der Stau der Autos auf der Karlstraße Richtung Stephanplatz unterbrochen. Die Bahnen bekommen von Spätsommer 2020 bis Frühling 2021 eine Behelfsbrücke. Auch die Fußgänger können bald auf einem Steg die Baustellengrube Karlstor überqueren. Den Radlern und den Autofahrern aber bleiben bis in den Herbst 2021 nur Umleitungen.

Sperrgitter fällt schnell

Mit dieser Baustellen-Barriere in der Fächerstadt von heute haben die Hemmnisse für den im 19. Jahrhundert allerdings vergleichsweise spärlich fließenden Verkehr von und nach Karlsruhe wenig gemein. Das mit einem Gitter versperrte Tor zeigt um 1850 starke Wirkung. Als aber der Verkehr während der Industrialisierung Karlsruhes schon in der Wirtschaftsunion Deutscher Zollverein und mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 anschwillt, entfernt die Stadtpolitik schon 1873 das Sperrgitter zwischen den Wachhhäusern. Nach nur 43 Jahren Schließfunktion steht das Karlstor offen.

Gestaffelter Abbruch

Weinbrenners Nachfolger Heinrich Hübsch hat das Karlstor im Stil des Historismus gebaut. Nach zwei Jahren Bauzeit war es 1830 fertig. Es trägt den Namen zum Ruhme des Großherzogs Karl. Das westliche Wachhäuschen wird 1912 abgebrochen, weil das bislang einspurige Straßenbahngleis, welches seit 1900 direkt durch das Tor nach Beiertheim führt, einen zweiten Strang bekommt. Das östliche Wachhäuschen am Rand des Palaisparks, in dem heute der Bundesgerichtshof residiert, steht sogar bis 1967. Es dient lange Jahre als Kiosk.

Dieses Hübschsche Erbstück der kurzen Karlsruher Architekturgeschichte fällt vor 53 Jahren dem Ausbau der Kriegsstraße mit der Unterführung am Karlstor für die autogerechte Stadt zum Opfer. An der Stelle befindet sich seit 1980 ein inzwischen trockener Brunnen. Heute wachsen dort noch Blümchen. Neben diesem Langbecken kommt man einige Jahre über eine Treppe in die Unterführung zur Straßenbahnhaltestelle Karlstor in der Mitte der Karlstraße. Die Zugänge in die kleine Unterwelt werden später zugeschüttet, weil die Leute lieber über die Straße zur Bahn laufen. Der östliche Zugang ist noch erhalten. In wenigen Wochen ist auch er von der Bildfläche verschwunden.

Kamin fällt auch beim BGH durch

Nie auftauchen wird dort der heiß diskutierte Abluftkamin für den in Bau befindlichen Autotunnel Kriegsstraße. Bei Wahrern des Stadtbilds schwappen die Wellen der Empörung hoch, dass so ein schnödes Funktionsteil, wenn auch in künstlerisch gestalteter Hülle, die Zukunft des Karlstors verschandeln könne. Als sich auch der mächtige Bundesgerichtshof einschaltet, wird der politische Gegenwind zum Orkan. Und Karlsruhes Kombi-Bauer finden dann relativ schnell die Lösung: Dank verbesserter Luftverhältnisse halten sie den Kamin zur besseren Verteilung der Schadstoffe für überflüssig.

Kommt das Forum Recht ans Karlstor?

Inzwischen ist das Karlstor im Zusammenhang mit seinem Nachbarn, dem Bundesgerichtshof (BGH) im 1897 von Josef Durm erbauten Erbgroßherzoglichen Palais, schon wieder im Mittelpunkt einer Kontroverse. Diesmal mit Bedeutung für die ganze Republik. Ist doch die Parkspitze zwischen Karlstor und dem Palais des Bundesgerichtshofs als Standort für das Forum Recht ausgeguckt. Stadtbildpfleger und Baumschützer protestieren scharf gegen diesen Bauplan. Derzeit wird viel darüber debattiert – und die Entscheidung scheint wieder offen. Auf jeden Fall bleibt das Karlstor also wegen zwei großer Bauprojekten vorerst im Brennpunkt des öffentlichen Interesses.

Ein Häuslein steht alleine

Ganz allein in der Umgebung nüchterner Betonfronten steht auf der Nordseite des Karlstors im spitzen Winkel von Karlstraße und Herrenstraße das Weltziensche Haus. Ein Stück vom alten Karlsruhe ist also am Karlstor doch erhalten: Ein klassizistisches Kleinod – es ist ein echter Weinbrenner von 1824.