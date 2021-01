Für Ingo Wellenreuther ist es ein „Luxusproblem“. „Die anderen Parteien würden sich glücklich schätzen, wenn sie derart starke Persönlichkeiten hätten“, sagt der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete mit Blick auf die drei Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, die sich um den CDU-Vorsitz bewerben. „Alle drei sind hervorragende Kandidaten“, sagt Wellenreuther im Gespräch mit den BNN.

Doch auch ein Luxusproblem kann ein Problem darstellen – auf einem digitalen Parteitag an diesem Freitag und Samstag wählen 1.001 Delegierte der CDU den Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer, die bereits im Februar vergangenen Jahres nach nur zwei Jahren an der Spitze der CDU ihren Rücktritt von diesem Amt angekündigt hat. Und je näher der Wahltermin rückt, umso größer wird die Nervosität in der Partei.