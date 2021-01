Da kommt selbst ein gestandener Soldat wie Oberst Thomas Köhring ein wenig in die Bredouille. Als der Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg bei einem Besuch im Rastatter Gesundheitsamt am Mittwoch auf das Thema Amtshilfe bei Schnelltests in Pflegeheimen angesprochen wird, schnellen seine Augenbrauen über der Maske in die Höhe.

„Das wäre allerdings der schlimmstmögliche Fall, wenn alle Unterstützung anfordern sollten“, sagt er. Wie groß der Unterstützungsbedarf in den Pflegeheimen des Landes tatsächlich ist, wird laut Köhring derzeit ermittelt.

Theoretisch könnten alle 1.912 Alten- und Pflegeheime im Südwesten mit ihren rund 100.000 Bewohnern Anträge auf Amtshilfe stellen. In jedem Fall komme „eine große Herausforderung auf uns zu“, ahnt der Landeskommandeur bei seinem Gespräch mit dem Ersten Landesbeamten Jörg Peter und Sozialdezernent Stefan Biehl.