Auf der Fahrt von Düsseldorf nach Stuttgart hat der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet am Samstag mit Martin Herrenknecht telefoniert, dem südbadischen Tunnelbauer. „Ich bin ein Friedrich-Merz-Fan“, habe ihm der Unternehmer eröffnet, berichtet Laschet am Nachmittag in den Stuttgarter Wagenhallen, von wo aus der digitale Parteitag der CDU Baden-Württemberg in die Wohnzimmer der knapp 330 Delegierten gestreamt wird.

Ich bin auch Friedrich-Merz-Fan, deshalb will ich ihn ja auch dabei haben, habe er geantwortet, so Laschet. Die CDU brauche ihn, aber auch Sozialpolitiker wie Karl-Friedrich Laumann, seinen Sozialminister in Nordrhein-Westfalen.

Bei seiner ersten großen Rede als neuer CDU-Bundesvorsitzender präsentiert sich Laschet in Stuttgart als Mann der gesellschaftlichen Mitte – mit einem besonderen Augenmerk für Industriepolitik und die Interessen des Mittelstands. Wie Herrenknecht hatte sich eine Mehrheit im Landesverband Merz als Bundesvorsitzenden gewünscht.