„Estonia“: Viele offene Fragen nach dem nächtlichen Drama im Meer

Auch 25 Jahre nach dem schwersten Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte bleiben für Hinterbliebene noch viele Fragen offen. Die Fähre „Estonia“ war 1994 in der Ostsee gesunken, 852 Menschen kamen dabei ums Leben.

Für Anders Eriksson sind die Erinnerungen an die schreckliche Nacht auf der Ostseefähre „Estonia“ auch nach 25 Jahren nicht verblichen. Der Arbeitskollege mit den beiden Tickets für die Fahrt, das Sightseeing in Tallinn vor der Rückreise nach Stockholm. Die beiden lauten Knalle auf der Fähre nach Mitternacht. Der Sprung ins Wasser und das lange Ausharren auf See, während das Schiff gen Meeresgrund sank. Dann die Rettung per Hubschrauber. „Ich kann mich noch ziemlich gut an diesen ganzen Vorfall erinnern. Das sitzt schließlich ziemlich tief.“

Auch ein Vierteljahrhundert nach dem Untergang kann der 70 Jahre alte Schwede eine Geschichte erzählen, die einem trotz der zeitlichen Distanz noch immer Tränen in die Augen treibt. Er und sein Kollege waren zwei von 989 Menschen, die am Vorabend des 28. Septembers 1994 mit der „Estonia“ in Tallinn (Estland) mit Kurs auf Stockholm in See stachen. Doch in Schweden kamen sie niemals an: In der Nacht drang auf halber Strecke plötzlich Wasser in das Schiff ein. Wie genau es dazu kam, darüber wird seit Jahren gestritten. Bei Sturm und aufgewühlter See bekam die „Estonia“ Schlagseite und sank schließlich innerhalb von nur knapp einer Stunde – und mit ihr Hunderte Menschen.

Größtes Schiffsunglück der Nachkriegsgeschichte

Für die meisten Passagiere und Besatzungsmitglieder kam jede Hilfe zu spät. 852 Menschen starben bei dem größten Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte, darunter mehr als 500 Schweden und fünf Deutsche. Nur von 94 Toten wurden die Leichen geborgen, mehr als 750 Opfer liegen bis heute mit dem Wrack vor der Küste Finnlands auf dem Grund der Ostsee. Aus der Fähre ist ein Massengrab geworden. 137 Menschen überlebten, darunter Eriksson.

„Um kurz nach zwölf gab es zwei sehr kräftige Knalle, die sich sehr metallisch angehört haben“, so Eriksson. Als er aus der Kabine eilte, nahm das Unglück schon seinen Lauf: Die „Estonia“ kippte nach Steuerbord. Nach dem Sprung ins Wasser klammerte er sich im Dunkeln an eine Rettungsinsel. Stunden später holte ihn ein Retter aus der Ostsee. Noch heute hält Eriksson Kontakt zu ihm, auch anlässlich des 25. Jahrestags werden sich die beiden treffen. An diesem Samstag wird auf einer Zeremonie in Stockholm der Opfer der Katastrophe gedacht. Kronprinzessin Victoria und Ministerpräsident Stefan Löfven werden erwartet, später gibt es einen Gottesdienst.

„Wut und Enttäuschung“

Abgeschlossen haben die Überlebenden und Hinterbliebenen bis heute nicht. „Die wichtigste Frage ist: Warum ist sie gesunken?“, fragt sich Lennart Berglund von der Opfer- und Angehörigenstiftung SEA, der bei dem Untergang seine Schwiegereltern verloren hat. Die Trauer der ersten Jahre sei mittlerweile etwas anderem gewichen. „Heute ist es mehr Wut und Enttäuschung.“

Experten aus Estland, Finnland und Schweden machten 1997 in einem vielfach kritisierten Untersuchungsbericht ein falsch konstruiertes Bugvisier und Fehler der Besatzung als wichtigste Ursachen dafür aus, dass die 1980 vom Stapel der Papenburger Meyer Werft gelaufene Fähre so schnell sinken konnte. Unstrittig ist, dass die Bugklappe sich auf offener See öffnete – sie war das einzige Schiffsteil, das nach dem Untergang geborgen wurde. Unmengen von Wasser strömten darauf ins Autodeck. Damit hören die Klarheiten aber bereits auf.

„Die Untersuchung ist Schrott“, sagt Jutta Rabe. Die Journalistin recherchiert seit 25 Jahren und hat ein Buch mit neuen Erkenntnissen veröffentlicht. Sie ist sicher: Die Fähre kann nicht auf die im Untersuchungsbericht beschriebene Weise gesunken sein. Dagegen spräche der Fakt, dass unter dem Autodeck noch weitere Decks lagen. „Bei einem Wassereinbruch über das Autodeck hätten die Wassermassen erst die drei darunter liegenden Stockwerke fluten und die Luft verdrängen müssen, um das Schiff zu versenken.“

Mutmaßungen über mögliche Explosion

Überlebende von den unteren Decks hätten einen anderen Hergang beschrieben, sagt Rabe: Das Wasser sei von unten gekommen. Es bleibe also nur eine Möglichkeit: eine Beschädigung der Fähre unterhalb der Wasserlinie. Riss eine Explosion ein Loch in den Bug? Diese Theorie erhielt neues Futter, als eine Untersuchung im Auftrag der schwedischen Regierung zwei militärische Geheimtransporte auf der „Estonia“ vor der Katastrophe bestätigte.

„Technisch ist der Fall glasklar“, widerspricht Stefan Krüger. Der Leiter des Instituts für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit an der Technischen Universität Hamburg hat vor zehn Jahren das Fährunglück untersucht und den Untergang der „Estonia“ mittels eines aufwendigen Computerprogramms simuliert. „Wir haben damals nichts wesentlich anderes herausgefunden als seinerzeit die Unfalluntersuchungskommission, und eine spätere Überprüfung unserer Berechnungen hat diese erneut betätigt“, sagt Krüger im Gespräch mit den BNN. Von der Anschlagstheorie hält er gar nichts: „Angesichts der technischen Plausibilitätskette, die wir mit unseren Untersuchungen aufgezeigt haben, ist sie sehr unwahrscheinlich“.

Vergleichbares Unglück wäre heute unwahrscheinlich

Laut Krüger hat man aus der Tragödie der „Estonia“ viel gelernt und die Sicherheit der Fähren verbessert. „Das betrifft sowohl die Konstruktion der Bugvisiere als auch die Stabilität der Schiffe, die heute bis zu einem halben Meter Wasser auf dem Fahrzeugdeck ertragen können müssen“, erklärt er. „Somit kann man sagen, dass ein vergleichbares Unglück in Europe aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich ist“. Der Sicherheitsexperte weist dabei auf das Problem hin, dass diese Sicherheitsregeln nur in Europa gelten würden. Im Rahmen der Freihandelsabkommen würden sie „von einigen Akteuren als völkerrechtswidrig angesehen werden, sodass es Tendenzen gibt, diese Sicherheitsregeln wieder abzuschaffen“, sorgt sich Krüger.

Für die Betroffenen bleiben 25 Jahre nach der Katastrophe große Fragezeichen. „Ich weiß immer noch nicht, warum die ,Estonia‘ gesunken ist“, sagt Eriksson. Es sei beschämend, wie Schweden das Ganze gehandhabt habe. „Die Havariekommission hat niemals mit uns Überlebenden gesprochen“ Das Wrack und die Leichen wurden – trotz anderslautender Versprechungen der Regierung – nie geborgen. Stattdessen wurde die Fähre zur Grabstätte für die verbliebenen Opfer erklärt.

(mit dpa)