Bangen in Brüssel

EU-Korruptionsskandal: Haben sich auch deutsche Abgeordnete schmieren lassen?

„Katargate“ sorgt in Brüssel für Unruhe. Ein Anwalt der inhaftierten Ex-Parlamentspräsidentin Kaili deutete an, dass auch deutsche EU-Parlamentarier in den Skandal um Schmiergeldzahlungen verstrickt sein könnten.