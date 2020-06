EU-Ratspräsidentschaft ist Merkels Abschiedsspiel in Europa

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Europa gestärkt aus der Corona-Krise zu führen. „Wir müssen einerseits die Folgen der Krise bewältigen, aber zugleich auch Europa widerstandsfähiger und zukunftsfähiger machen“, erklärte sie am Donnerstag im Bundestag. Experten haben jedoch Zweifel, ob dies gelingt.

„Wenn ich für alles so viel Leidenschaft wie für Europa hätte, könnte ich meinen Tag mit 48 Stunden füllen“, verriet einmal Angela Merkel den Journalisten. Ab 1. Juli könnten die Arbeitstage der Bundeskanzlerin gefühlt noch viel länger werden.

Führende Krisenmanagerin in Europa

Erstmals seit 2007 übernimmt Deutschland wieder turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft – und das in Angesicht einer der größten Herausforderungen seit der Gründung der Staatengemeinschaft, deren Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt wird.

In der Corona-Pandemie fällt Merkel nicht nur die Rolle der führenden Krisenmanagerin des Kontinents zu. Auf der Zielgeraden einer langen Kanzlerschaft nähert sich für die 65-jährige Christdemokratin auch die Zeit, um ihre letzten europapolitischen Akzente zu setzen.

„Europa ist verwundbar“: In ihrer Regierungserklärung am Donnerstag verknüpfte Merkel diese sorgenvolle Diagnose mit ihrem „alles überragenden“ Wunsch, „dass wir uns in Europa mutig füreinander starkmachen und gemeinsam neue Wege gehen“.

Ob die Kanzlerin in dieser schwierigen Zeit jedoch selbst über die nötige Führungsstärke und den ausreichenden Rückhalt unter ihren europäischen Partnern verfügt, ist durchaus umstritten.

Deutschland hat gemauert, und jetzt haben wir keine Verbündeten mehr. Ulrike Guérot, Politologin

Die Politologin Ulrike Guérot ist da skeptisch: „Merkel bemühte sich in Europa lange um einen Ausgleich, was viele als ihre Stärke ansehen, aber es reichte nicht, um dem europäischen Projekt Konturen zu geben. Mit jeder neuen Krise wurde die EU strukturell handlungsunfähiger. Deutschland hat gemauert, und jetzt haben wir keine Verbündeten mehr. Darum fürchte ich, dass Merkel es in diesen sechs Monaten nicht schaffen wird, den Gordischen Knoten durchzuschlagen und die europäische Solidarität zu stärken.“

Die Professorin für Europapolitik an der Donau-Universität Krems erinnert im Gespräch mit den BNN an

die mahnende Einsicht des sowjetischen Ex-Präsidenten Gorbatschow: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“

Macron lange alleine gelassen

Verhalten optimistisch beurteilt die Chancen der deutschen Ratspräsidentschaft die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner: „Ich hoffe, dass Merkel ihre Chance nutzt, um Europa voranzubringen. Sie hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit seinen Reformvorschlägen lange alleine gelassen. Also besser spät als nie, aber man muss es jetzt richtig machen.“

Das bedeutet für die europapolitische Sprecherin der Grünen: Gestalten statt verwalten und mehr Verbindlichkeit statt schöner Worte, etwa beim wichtigen Thema Klimaschutz. „Man hat diese europäischen Milliarden für den Green Deal nur einmal, diese Mittel müssen dazu genutzt werden, um bei der Erfüllung der Klimaziele voranzukommen“, fordert Brantner.

In der EU profitieren alle von Kompromissen

Die Heidelberger Oppositionspolitikerin hofft, dass Merkel zum Ende ihrer Amtszeit, wie einst ihr Parteifreund und Kanzler Helmut Kohl, in Europa die verschiedenen „Solidaritätsstränge“ etwa in der Energie-, Sicherheits- und Migrationspolitik zusammenführen kann.

„Wir müssen Blockaden überwinden, die seit mehr als einem Jahrzehnt bestehen, und die Länder zusammenbringen“, sagt Brantner und erinnert daran, dass in der EU „jeder Kompromisse macht, und am Ende alle davon profitieren“.

Ähnlich sieht das der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, Daniel Caspary. „Deutschland hat in Europa immer die Rolle des Vermittlers gespielt, zwischen Norden und Süden, Osten und Westen, zwischen großen und kleinen Mitgliedsstaaten. Diese Aufgabe werden wir auch weiterhin erfüllen“, stellt der Weingartener Europa-Parlamentarier klar.

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung als Prioritäten

Zu den vorrangigen Zielen der Ratspräsidentschaft zählt Caspary die Überwindung von Blockadehaltungen in der Migrationspolitik, den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft auf CO2-ärmere Technologien und eine Förderung der Zukunftsbereiche Künstliche Intelligenz und Digitalisierung.

Merkel sei eine der erfahrensten Regierungschefinnen auf dem Kontinent und habe jetzt eine Chance, einiges nachzuholen, was sie früher nicht geschafft habe, sagt Caspary.

Nach seiner Überzeugung wird sie am Ende den Europäern in Erinnerung bleiben als eine Kanzlerin, „die erst spät in ihrer Amtszeit, dafür aber umso intensiver die Weichen dafür gestellt hat, dass der Prozess der europäischen Integration nicht rückabgewickelt und die EU weiter gestärkt wird.“

Bekenntnis zu Europa

Für den FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer ist es alles andere als gewiss, ob die deutsche EU-Ratspräsidentschaft maßgebliche Akzente setzen kann.

Zwar sei Merkels Bekenntnis zu Europa richtig, doch die Kanzlerin beklage Defizite, die ihre Regierung längst hätte angehen müssen, kritisiert der Karlsruher Bundestagsabgeordnete – und führt als Beispiele die Versäumnisse bei der Digitalisierung und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas an.

„Merkel verfügt über hohes Ansehen, aber ihre politische Führungsrolle hat sie klar an Macron abgegeben“, glaubt Theurer.