Europas „Chef-Maschinist“ sieht sich als Diener

Es war vielleicht die beste Einstimmung auf den Besuch in Karlsruhe. Am späten Dienstagabend saß Martin Selmayr in seiner „Kommandozentrale“ im 13. Stock des Berlaymont-Hauses in Brüssel und genoss „guten badischen Wein“ mit seinem Landsmann, dem EU-Kommissar Günther Oettinger.

Es war einer jener typischen 15-Stunden-Arbeitstage, die den deutschen Generalsekretär der EU-Kommission im vergangenen Jahr bei vielen seiner 32 000 Mitarbeiter berühmt oder auch berüchtigt gemacht haben: aufstehen um sechs, nach der einstündigen Lektüre von Zeitungen die kurze Fahrt mit der U-Bahn ins Büro. Um 8.30 Uhr dann die erste Sitzung im Berlaymont zur „Morgenlage“ der EU, anschließend eine Besprechung nach der anderen, bis 20 Uhr. Dazwischen Protokoll führen bei einem Treffen der EU-Kommission. Und zum Schluss noch ein „Arbeitsabendessen“, das sich über Stunden hingezogen hat.

Um Mitternacht noch ein Glas Wein mit der Ehefrau

„Ich habe Gott sei Dank eine sehr geduldige Frau, die meine engste Beraterin ist. Sie wartet auf mich auch noch, wenn ich um Mitternacht nach Hause komme, und dann trinken wir ein Glas Wein zusammen und besprechen die Ereignisse des Tages“, sagt lächelnd der vielleicht mächtigste Beamte Europas bei seinem Besuch der BNN-Zentralredaktion. Trotzdem die Frage: Was motiviert jemanden dauerhaft zu einem derart kräftezehrenden Arbeitsmarathon, dessen Ziellinie scheinbar nie in Sicht kommt?

In Martin Selmayrs Fall ist die Antwort schlicht „gelebtes Europa“, und sie kommt nicht bloß als eine leere Floskel daher. „Ich erlebe Glücksmomente jeden Tag, an Europa zu arbeiten“, sagt der 48-Jährige, der nach eigenen Worten eine flämische Assistentin hat und jeden Tag in der Machtzentrale der Europäischen Kommission eine Spanierin, einen Franzosen und einen Polen als Büronachbarn begrüßt. „Das ist etwas, was mich antreibt“, fügt Selmayr hinzu: „Im Büro wird in vielen Sprachen gesprochen, es sind alles Bürger von Staaten, die früher verfeindet waren.“

Der in Karlsruhe aufgewachsene Spitzenjurist ist wohl das Gegenstück zu der geläufigen Vorstellung von Beamten als trägen und trockenen Dienst-nach-Vorschrift-Trägern mit einem engen Horizont, die stets auf einen pünktlichen Feierabend bedacht sind. Im persönlichen Gespräch kommt Selmayr eher als ein leidenschaftlicher Macher und scharfsinniger Analyst daher, dessen Energie und Ehrgeiz sich nur erahnen lassen. Der Mann mit dem weichen Händedruck redet geschliffen, achtet aber sorgsam darauf, nicht überheblich oder belehrend zu wirken und schiebt immer wieder einen demütigen Satz dazwischen: „Ich bin nur ein Diener“.

Manche nennen ihn auch „Fürst der Finsternis“

Doch diese demonstrative Bescheidenheit kann täuschen. Der wohl einflussreichste Deutsche des Kontinents hat als rechte Hand des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker eine überaus wichtige Stellung, die am ehesten wohl mit dem Kanzleramtschef in Berlin vergleichbar wäre. Selmayr selbst widerspricht nicht, wenn man ihn im Interview als den „Chef-Maschinisten“ Europas bezeichnet. In Brüssel wird er auch „Mastermind“ und „General“ genannt. Oder auch – weniger schmeichelhaft – „Fürst der Finsternis“, wie eine deutsche Zeitung unlängst berichtet hat.

Dieser Groll hallt noch von den turbulenten Tagen im Frühjahr 2018 nach, als der erfahrene Strippenzieher überraschend für viele EU-Kenner als neuer Generalsekretär vorgeschlagen und scheinbar blitzartig gewählt wurde. Das Europaparlament rügte damals in einer Resolution Junckers Coup, die Rede war gar von einer nach außen „putschartig“ wirkenden Aktion, die „die Grenzen des Rechts dehnt oder sogar überdehnt“.

Im Gespräch weist Selmayr die Kritik an seinem großen Karrieresprung zurück: „Ich wurde nicht befördert, sondern wurde gebeten, Generalsekretär der EU-Kommission zu werden, und ich habe es gemacht, nachdem mich die Kommission – alle 28 Kommissare einstimmig – dazu ernannt hat.“ Und weiter, um alle Zweifel zu zerstreuen: „Ich habe keinen finanziellen Vorteil, sondern sogar noch mehr Arbeit als vorher.“

Abschaffung der Roaming-Gebühr in der EU durchgesetzt

Dass ein Deutscher im „Maschinenraum“ Europas auf Hebel und Knöpfe drücken dürfe, sei eine „große Ehre“, aber auch eine Bürde, stellt er klar. „Wegen meiner Nationalität schauen alle besonders skeptisch hin.“

Dabei haben die Europäer Selmayr Einiges zu verdanken. Die Abschaffung der Roaming-Gebühren im EU-Ausland zum Beispiel, die der Top-Beamte mit viel Elan durchgeboxt hat.

Auch im bislang anhaltenden Handelsfrieden zwischen den USA und Europa steckt ein Stück seiner Arbeit: „Ich bin froh, dass ich Präsident Juncker vor dem entscheidenden Treffen im Weißen Haus aufgeschrieben habe, dass eine der interessanten Sachen für US-Präsident Trump Sojabohnen sind“. Unter anderem mit der Zusage, mehr amerikanische Sojabohnen zu kaufen, konnten die Europäer im Juli 2018 einen drohenden Handelskrieg abwenden. Es ist typisch für Selmayr, dass er seine Rolle im Deal gleich relativiert: „Das zu verwandeln, wenn der Ball auf dem Elfmeterpunkt ist und Trump im Tor steht, das kann nur ein gewiefter und erfahrener Politiker wie Juncker. Das kann ein Beamter nicht.“

Dafür kann er die EU-Defizite treffend aufzeigen und strahlende Visionen der gemeinsamen europäischen Zukunft entwickeln wie ein routinierter Profi-Politiker. Zu den ersteren zählt Selmayr zum Beispiel die Neigung der Europäer, die Krisen der Staatengemeinschaft zu dramatisieren, die Erfolge zu vergessen und Brüssel zum Sündenbock für alles zu machen, was gerade nicht perfekt läuft. „Wenn wir alles Schlechte auf Europa schieben, dann stehen wir am Ende alle als Verlierer da“, sagt er.

Dickes Fell gehört dazu

Kritik an den Entscheidungen der Kommission sei für ihn aber eine normale demokratische Erscheinung. „Man muss sich als Diener der Europäischen Union ein dickes Fell anlegen“, rät Selmayr allen Kollegen, die damit nicht umgehen können. Und ohnehin sei es doch viel besser, Auseinandersetzungen in Sitzungssälen friedlich auszutragen statt einander, wie einst auf dem Kontinent mit Waffen zu bekämpfen.

Fast euphorisch berichtet der „Chef-Maschinist“ aus Brüssel, dass sich die EU trotz aller Streitigkeiten in den vergangenen fünf Jahren nicht weniger als 348-mal auf große Grundsatzfragen und wegweisende Gesetze geeinigt habe. Diese Geschlossenheit auf dem „freiesten, wohlhabendsten und zukunftsträchtigsten Kontinent der Welt“ bleibt in seinen Augen die beste Antwort auf die anhaltenden Versuche von Rechtspopulisten, Europa zu schaden.

Selmayr warnt, dass bei der kommenden Wahl am 26. Mai dennoch jede Stimme zählen werde: „Denn wenn wir es nicht schaffen, solide Mehrheiten zu bekommen, wird Europa monatelang gelähmt sein. Die einzigen, die sich darüber freuen werden, sind Putin und Trump, die Europa schwach und fragmentiert sehen wollen.“