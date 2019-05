Europawahl: „Jetzt ist die Stunde der Bürger“

Anzeige

Europas „mutlose“ Regierungen sollten mehr auf ihre Bürger hören, die bei der aktiven Gestaltung der gemeinsamen Zukunft des Kontinents den Politikern weit voraus sind. Das sagte die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Guérot im Gespräch mit den BNN.

Wie beurteilen Sie den zu Ende gehenden Europawahlkampf?

Guérot: Er war sehr sichtbar, die Frage ist jetzt, ob sich diese Aktivität in dem politischen Willen widerspiegelt, Europa zu gestalten. Das glaube ich nicht. Es gibt hohle Wahlplakatsprüche, die CDU hat groß „Unser Europa“ auf der Parteizentrale in Berlin stehen, aber was bedeutet das? Wir erleben eine engagierte Zivilgesellschaft, die so viel über Europa diskutiert wie noch nie. Aber aus dem politischen Raum kommt wenig zurück.

Wie ist es bei unseren Nachbarn?

Guérot: In Frankreich hat es fast keinen Europawahlkampf gegeben, den dortigen „Gelbwesten“ ist Europa egal. In Italien sind mir nur die Plakate der rechten Lega als einzige Wahlwerbung aufgefallen. Besser sieht es in Polen aus, wo 59 Prozent wählen wollen. Das wäre doppelt so viel wie letztes Mal.

Als Top-Kandidaten für den Job des EU-Kommissionspräsidenten werden der Konservative Weber und der Sozialdemokrat Timmermans genannt. Welche Partei hat sich im Wahlkampf besser verkaufen können?

Guérot: Ich habe im Wahlkampf von der CDU keine greifbaren Vorschläge gehört. Ihre Plakate mit Botschaften wie „Europa für unseren Frieden“ klingen nach den 1950er-Jahren. Ich finde, dass die Sozialdemokraten konkretere und besser formulierte Ziele haben, ob es um den Mindestlohn oder den europäischen Arbeitslosenfonds geht. Es ist aber mit der GroKo in Deutschland vergleichbar: Die Arbeit der SPD zahlt sich nicht aus. Im Moment scheint es, dass Weber als EVP-Chef mit der stärksten Fraktion aus der Wahl hervorgeht.

Welche Auswirkungen wird die Krise in Österreich auf die Wahlchancen der AfD und anderer rechtspopulistischen Kräfte haben?

Guérot: Es ist monströs, was passiert ist, aber die FPÖ fällt nicht ins Bodenlose. Sie hat in Österreich nur fünf Prozent der Wählerzustimmung eingebüßt und ist damit gut weggekommen. Für die AfD hat die Staatskrise bislang keine Auswirkungen. Ihre Wähler scheint sie nicht zu stören, sie schieben den Skandal Strache in die Schuhe und sehen das Ibiza-Video als eine Verschwörung.

Die EVP und SPE befürchten, im neuen Parlament keine Mehrheiten zu bekommen und ihre Reformpläne nicht durchsetzen zu können. Ist diese Angst begründet?

Guérot: Die Rechtspopulisten in Europa verfügen über beträchtliche Mittel und agieren geschickt, vor allem im Netz. Die Verschiebungen von Kräfteverhältnissen im Europaparlament sind daher eine reale Perspektive, und die Strache-Affäre wird diesen Rechtsruck nicht verhindern. Das hat viel damit zu tun, dass AfD, Lega und andere Kräfte vielerorts nahe bei den Menschen sind und gezielt Deutungshoheiten erwerben. Wenn die rechten Kräfte sich erst einmal mit 20 bis 30 Prozent der Abgeordneten im Europaparlament ausbreiten, wird man sie nicht mehr loswerden oder zumindest auf ein schadloses Niveau reduzieren können.

Europa sucht nach einer einigenden Idee, einer großen Vision. Was hält uns Europäer zusammen?

Guérot: Die Länder der Eurozone hält das Geld zusammen. Wir haben in den europäischen Banken und der Industrie starke Akteure, die kein Interesse daran haben, dass es in außerdem der Werte-Diskurs geführt. Als Friedensnobelpreisträger hat Europa 2012 geglaubt, alle auf unsere Normen verpflichten zu können und das große Friedensprojekt über Regulation auf die Welt auszustrahlen. Von dieser Position sind wir später in einen Schutzraum geflüchtet. Unser Begehren besteht jetzt darum, auf dem Kontinent Wohlstand und Sicherheit zu verteidigen. Es ist aber gut zu erinnern, dass unter den Werten der Aufklärung – „Liberté, Égalité, Fraternité“ – das „Sécurité“ nicht vorkommt.

Wer genau sind „wir“?

Guérot: Da unterscheide ich zwischen der politischen Klasse, die sich nichts traut und außer im Fall Macrons nicht nach vorne schaut, und der europäischen Zivilbevölkerung. Sie steht in Rumänien auf der Straße und kämpft gegen die korrupte Regierung und in Polen gegen die PiS. Was mich fassungslos macht, ist die Mischung aus Ohnmacht und Willenlosigkeit bei Politikern, die nicht dazu fähig sind, aus dieser Bewegung der Zivilgesellschaft ein demokratisches und soziales Europa zu machen.

Muss man den Mitgliedsstaaten mehr Rechte und Kompetenzen geben, damit sich unzufriedene Länder wie Polen und Ungarn in der EU besser aufgehoben fühlen – oder sollte Europa den Weg einer größeren Integration beschreiten?

Guérot: Integration war gestern, heute geht es darum, die Bürger ernst zu nehmen. Jetzt ist ihre Stunde, sie sind der Souverän. Auf der Tagesordnung stehen die Demokratisierung und Parlamentarisierung Europas. Wir müssen europäische Entscheidungen an die direkte Mitsprache der Bürger anbinden auf Grundlage der repräsentativen Demokratie und Gewaltenteilung, die die Meinungen der Menschen anders abbilden als ein Europäischer Rat, der in den Hinterzimmern intransparent entscheidet. Dafür steht Frankreichs Präsident Macron, und ich wünsche mir, dass er auf seine Reformvorschläge eine Antwort aus Deutschland bekommt.