Ex-Gefängnischef will Strafvollzug reformieren und Gefängnisse abschaffen

Anzeige

„Schafft den Knast ab!“: So zugespitzt lässt sich der Denkanstoß für eine radikale Reform des Strafvollzugs formulieren, mit der Thomas Galli derzeit für lebhafte Debatten sorgt. Der Rechtsanwalt und frühere Gefängnisdirektor kritisiert, dass der nicht „menschenwürdige“ Freiheitsentzug in vielen Fällen gar keinen Sinn macht und hält die Abschreckungswirkung der Haft für gering, die die Steuerzahler vier Milliarden Euro im Jahr kostet.

Galli möchte den Opfern von Verbrechen ein größeres Mitspracherecht bei der Bestrafung von Kriminellen einräumen und mit einer individuell gestalteten Resozialisierung verhindern, dass Inhaftierte in gefährliche Subkulturen abgleiten. Im Gespräch mit den BNN erklärt der Augsburger Jurist, wie eine humanere und wirksamere Justiz funktionieren könnte.

Der promovierte Jurist war ab 2001 im Strafvollzug tätig. 2013 wurde er zum Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zeithain im Landkreis Meißen. Ab 2015 leitete Galli zusätzlich die JVA Torgau. Seit 2016 ist er als Rechtsanwalt in Augsburg tätig. Galli war Mitglied des Kriminalpräventiven Rats in Dresden. Sein Buch „Weggesperrt: Warum Gefängnisse niemandem nützen“ erschien im Verlag Edition Körber (312 S., 18 Euro).

In Baden-Württemberg ist die Belegung von Gefängnissen zuletzt etwas gesunken, auch die Zahl der Straftaten geht zurück. Das sind positive Trends, viele würden sagen: Das System funktioniert. Warum sind Sie anderer Meinung?

Galli: Ja, es gibt positive Trends, insbesondere beim Rückgang von schwerer Gewalt und Sexualkriminalität. Das hat aber mit dem Strafsystem nichts zu tun, sondern mit den langfristigen Präventivmaßnahmen. Die geringere Zahl der Inhaftierungen hängt mit einer alternden Gesellschaft zusammen und nicht mit einem Umdenken in der Strafjustiz.

Menschen, die so etwas tun, denken nicht an mögliche Konsequenzen.

Gefängnisse wirken abschreckend. Niemand will auf seine Freiheit verzichten, darum halten sich die allermeisten Menschen an Gesetze und Regeln. Ist diese Logik falsch?

Galli: Nicht ganz, aber es ist gut erforscht, dass die abschreckende Wirkung von Strafen geringer ist als es die meisten von uns annehmen. Gerade bei Straftaten wie Gewalt oder Sexualdelikten, die man unbedingt verhindern will, spielen vernünftige Abwägungen des Täters und der Abschreckungsgedanke kaum eine Rolle. Derzeit diskutiert man viel über den Kindesmissbrauch. Ich verstehe jeden, der wütend ist, aber wenn man die Strafe für dieses Verbrechen erhöht, erreicht man nicht viel. Menschen, die so etwas tun, denken nicht an mögliche Konsequenzen. Es wäre besser, andere Wege zu gehen.

Auch interessant: In Deutschlands Gefängnissen wird der Platz knapp

Wie soll also die Bestrafung von Menschen funktionieren, die sich über Gesetze hinwegsetzen?

Galli: Eine abschreckende Wirkung hat zum Beispiel die Aufdeckungsmöglichkeit. Es kommt nicht darauf an, was als Strafe folgt, aber wenn die Leute das Gefühl haben, es wird öffentlich, was sie tun, dann wirkt das. Deswegen muss die Polizei im Internet, in den sozialen Netzwerken viel mehr Präsenz zeigen, um Minderjährige zu schützen. Viele Täter haben außerdem gar kein Gefühl für ihre konkreten Opfer, wenn der Staat kommt und sie bestraft. Sie sitzen, überspitzt gesagt, ihre Haftstrafe sinnlos ab und haben weder Verantwortungs- noch Schuldgefühle. Ich finde, man müsste dafür sorgen, dass Täter in Verantwortung gegenüber ihren Opfern genommen werden und den Schaden wieder gutmachen. Bei vielen Eigentums- oder Vermögensdelikten hat es eine abschreckende Wirkung, wenn der Täter mit dem Opfer konfrontiert wird und sieht, was er einem anderen Menschen angetan hat. So gibt es mehr Chancen, dass es zu einem Umdenken kommt.

Es gibt viele Opfer, die gerne mitentscheiden würden, was mit dem Täter geschieht.

Für manche Opfer hätte die Begegnung mit den Tätern aber eine traumatische Wirkung.

Galli: Ja, manche wollen mit solchen Menschen nie wieder etwas zu tun haben, und das muss man respektieren. Aber es gibt auch viele Opfer, die gerne mitentscheiden würden, was mit dem Täter geschieht. Sie treten im jetzigen System als Zeugen auf und haben kein Mitspracherecht, was ihre eigenen Bedürfnisse angeht. Ich schlage deswegen vor, dass die Gerichte nur noch über die Höhe eines Unrechts entscheiden sollen. Daraus würde sich dann ein breiter Rahmen von möglichen Rechtsfolgen ergeben, den ein Gremium aus Sozialarbeitern, Psychologen und den Opfern ausfüllt – wenn die Letzteren das wollen. Das würde vielen Betroffenen helfen, die sich jetzt als Statisten fühlen.

Sie argumentieren, dass es nichts bringt, Hunderte junge Männer langfristig zusammen einzusperren. Was ist denn die Alternative?

Galli: Wir müssen differenzierter hinschauen: Was wollen wir mit unseren Strafen erreichen? Bei bestimmten Straftätern macht es Sinn, wenn man sie aus ihrem Umfeld herausholt, zum Beispiel im Sucht- oder Rockermilieu oder zum Schutz von Opfern der häuslichen Gewalt. Aber es macht nicht immer Sinn, die Täter in eine noch kriminogenere Umgebung in riesige geschlossene Anstalten zu stecken, wo sie von vielen anderen Straftätern umgeben sind. Besser wäre stattdessen eine dezentrale, wohngruppenartige Unterbringung, die gegen das Entweichen gesichert ist. Dort könnte man mit diesen Menschen, die ganz unterschiedliche Probleme haben, individuell arbeiten. Momentan bringt es nichts, wenn zum Beispiel ein Mann, der seine Partnerin immer wieder schlägt, nach ein paar Jahren in Haft freikommt und genauso weitermacht.

Hofartige Einrichtungen als Alternativen zu Gefängnissen

Wie könnte solch eine ausbruchssichere Unterbringung in Wohngruppen funktionieren?

Galli: Das gibt es bereits in Baden-Württemberg mit dem Seehaus-Konzept für junge Straftäter. Sie müssen in bestimmten Fällen ihre Haft nicht in einer Anstalt verbüßen, sondern in hofartigen Einrichtungen, in denen sie in Gruppen untergebracht und sehr engmaschig betreut werden. Da gibt es weder Mauern noch Stacheldraht. Diese Ansätze sind auch bei Erwachsenen anwendbar. Man könnte sie zum Beispiel mithilfe von elektronischen Fußfesseln überwachen, um die Flucht zu verhindern. Das wäre weit weniger schädlich als eine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt.

Eine Möglichkeit ist es, die bestehenden Anstalten teilweise zu leeren.

Für gefährliche Straftäter schlagen Sie eine Unterbringung in Dörfern oder in inselartigen Anlagen vor, die bewacht werden sollen. In Ländern wie Russland gibt es ja Strafkolonien, die wie kleine Dörfer sind. Sie sind extrem brutal und werden gefürchtet …

Galli: … das kann natürlich nicht unser Ziel sein. Wir sprechen hier von einigen Prozent der Inhaftierten, die so gefährlich sind, dass man die Allgemeinheit vor ihnen schützen muss. Aber auch diese Personen müssen wir menschenwürdig behandeln, statt sie zu quälen, weil das nur zu einer gesellschaftlichen Verrohung führt, unter der alle leiden müssen. Eine Möglichkeit ist es, die bereits bestehenden, sicheren Anstalten, wo jeweils einige hundert Menschen auf engstem Raum eingesperrt sind, teilweise zu leeren. Dort könnte man nur die 50 gefährlichsten Täter in bungalowartigen Unterkünften leben lassen.

Auch interessant: Abschiebehaft in normalen Gefängnissen: Ministerien uneinig

Straftätern Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen

Deutschland gilt als vorbildhaft wegen der Vielzahl an Programmen für Inhaftierte: Sie können Schulabschlüsse machen, Sport treiben und erhalten Therapien. In Haft wird mit den Menschen gearbeitet, damit sie zu sozialeren Wesen werden. Bringt das nichts?

Galli: Doch. Wenn ich überspitzt formuliere, man sollte die Gefängnisse abschaffen, dann heißt es nicht, dass wir auf alles verzichten müssen, was in den Haftanstalten geleistet wird. Es geht vielmehr darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die zumeist kompetente und engagierte Arbeit der Justizbediensteten auf fruchtbaren Boden fällt. Viele Straftäter haben keinen Schulabschluss, da macht es viel Sinn, dass sie diesen in der Haft nachmachen. Aber man muss auch etwas tun, um den Menschen nach der Haft den Einstieg auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Nur die wenigsten wissen, wie es hinter Gittern aussieht, darum gibt es jetzt keine breite öffentliche Debatte über den Strafvollzug. Sollten Gefängnisse sich mehr öffnen?

Galli: Ja, davon bin ich überzeugt. Der Umgang mit Kriminalität ist eine Frage, die die ganze Gesellschaft betrifft und die nicht an Fachleute delegiert werden kann. Bei den Strafen geht es darum, unserem Gerechtigkeitsbedürfnis Ausdruck zu verleihen. Darum müssen wir alle uns mit dem Strafvollzug beschäftigen, während gleichzeitig die Gefängnisse viel transparenter werden sollten.

Mit Ihrer Idee, weniger Straftäter einzusperren, können Politiker schwerlich Wahlen gewinnen…

Galli: …das sehe ich anders. Nach meiner Erfahrung handelt die Politik, wenn sich die Mehrheiten bewegen. Und die Mehrheit der Bevölkerung sieht heute bei Schwarzfahrern und vergleichbarer Bagatellkriminalität keinen Sinn darin, diese Leute einzusperren und dafür die Steuergelder zu verschwenden. Jedes Jahr büßen in Deutschland im Schnitt 50.000 Menschen Ersatzfreiheitsstrafen ab, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Da sind für Politiker durchaus Mehrheiten zu gewinnen.

Gibt es Länder, die Deutschland als gutes Beispiel dienen könnten, was den Strafvollzug angeht?

Galli: Ja. Obwohl wir ein beachtliches Niveau erreicht haben, können wir uns zum Beispiel viel von den skandinavischen Ländern abschauen, die mehr mit offenem Vollzug arbeiten und geringere Rückfallquoten haben. Und die Niederlande haben weitgehend ihre Gefängnisse geleert, ohne dass es Auswirkungen auf die allgemeine Kriminalität hat.

Mehr zum Thema: Wegen Corona weniger Häftlinge in Gefängnissen

Der Kritiker war früher selbst Gefängnisdirektor

Sie waren selbst Gefängnisdirektor. Haben Sie versucht, in Ihren JVA etwas anders zu machen?

Galli: Ja, ich bin aber schnell an die Grenzen gekommen, die das System vorgibt. Zum Beispiel in der Frage von Lockerungen: Sie kommen schnell unter Druck, wenn sie einem Gefangenen Ausgang gewähren und er eine Straftat begeht. Für mich kam irgendwann der Punkt, an dem ich erkannt habe, dass es wichtiger ist, für diese grundlegenden Veränderungen öffentlich einzutreten anstatt als Gefängnisleiter eine Meinung zu vertreten, die ich nicht teile.

Strafvollzug und Gefängnisse sind Teil unserer Geschichte und Kultur. Glauben Sie, es könnte wirklich eine Zeit kommen, in der es keine Anstalten mehr geben wird?

Galli: Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Die Gefängnisse, so wie wir sie kennen, gibt es ja erst seit einigen Hundert Jahren. Das ist nichts im Vergleich zur kompletten Menschheitsgeschichte. Je mehr man hinschaut, desto mehr wird erkennbar, dass diese Lösung unvernünftig ist. Es wird irgendwann sicher keine Strafe in Form von Freiheitsentzug in geschlossenen Anstalten mehr geben. Stattdessen werden wir neue, differenziertere Wege gehen.

In der Corona-Epidemie haben Häftlinge schon seit mehr als drei Monaten keine Möglichkeit, Besucher zu empfangen. Welche Folgen hat das für eingesperrte Menschen?

Galli: Wer lange seine Eltern und Freunde nicht treffen durfte, wird nachvollziehen, wie es den Inhaftierten geht. Die Isolation wird in der Haft noch tausendfach stärker empfunden. Es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, andere Menschen zu sehen und zu berühren. Wird es nicht erfüllt, erzeugt das Frust oder Aggressionen. Jedenfalls führt es dazu, dass sich die Gefangenen noch weiter von der Gesellschaft entfernen.

Einen „Tsunami an Belastung“ für die Gefängniswärter beklagte Ende 2019 der Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD). Landesjustizminister Guido Wolf versprach Besserung, doch viele Probleme des Vollzugs sind chronisch, eine baldige Trendwende ist nicht in Sicht.

Zwar wurden zuletzt die 17 Justizvollzugsanstalten (JVA) in Baden-Württemberg teils geleert, um die Anstalten in der Corona-Krise zu entlasten. Doch mit derzeit etwa 6.200 Gefangenen bleibt die Belegung weiterhin hoch und beträgt jetzt 88 Prozent. Von einer Überbelegung spricht man, wenn mehr als 90 Prozent der Haftplätze besetzt sind und einer Anstalt jegliche Flexibilität im Alltag fehlt. Es mangelt dann beispielsweise an Zellen, um Problemfälle zu isolieren und Neuzugänge angemessen unterzubringen.

Noch Anfang März 2020 war der geschlossene Männervollzug im Land zu 100 Prozent belegt. Nach Angaben des Stuttgarter Justizministeriums waren zwischen 2015 und 2019 in den JVA insgesamt knapp 800 neue Häftlinge hinzugekommen. Einer der Gründe für diesen Anstieg ist der zunehmende Ausländeranteil, der derzeit bei 47 Prozent der Gefangenen liegt. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es noch 31 Prozent. Die fünf besonders stark vertretenen Nationalitäten unter den ausländischen Strafgefangenen im Land waren im März 2019 die Türkei (361), Gambia (173), Italien (167), Rumänien (166) und Algerien (104).

Neben der (Über)Belegung belasten die Sprachprobleme und Rivalitäten unter Ausländern die Arbeit der Justizvollzugsangestellten. Die steigende Brutalität der Gefangenen und der mangelnde Respekt tragen aus Sicht des BSBD weiter dazu bei, dass es viele offene Stellen im Strafvollzug gibt. Im Ergebnis kümmern sich zu wenige Bedienstete um die Häftlinge. Es gebe Stockwerke mit durchschnittlich 50 Gefangenen, die von einem einzigen Angestellten bewacht würden, gab Minister Wolf im vergangenen Jahr zu. „Da ist jede Polizeistreife besser besetzt“, kommentierte der BSBD-Landesverband die Lage hinter den Gefängnismauern.

Ein weiteres Problem ist die besorgniserregende Suizidquote in deutschen Gefängnissen: Laut einer Studie im Auftrag des Europarats war sie im Jahr 2015 mit 10,4 Fällen pro 10.000 Inhaftierten fast doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt. Auch die täglichen Kosten pro Haftplatz waren mit 131 Euro etwa 30 Prozent höher als im Schnitt in der EU. Für seine JVA wird Baden-Württemberg in diesem Jahr voraussichtlich etwa 275 Millionen Euro ausgeben.

Die mangelnde Effizienz des deutschen Strafvollzugs machen manche Justizexperten an den hohen Rückfallquoten fest, die auf Probleme bei der Resozialisierung hindeuten. Nach Angaben des Bundesjustizministeriums von 2016 waren nach neun Jahren 48 Prozent der verurteilten Straftäter rückfällig.