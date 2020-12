Im Gegensatz zu Brüssel gibt es in Berlin ein verbindliches und öffentlich einsehbares Lobbyregister, das alle Interessenvertreter auflistet. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat der frühere nordbadische Abgeordnete Gerhard Schick recherchiert, wie viele Lobbyisten alleine die Finanz- und Versicherungsbranche beschäftigt.

Niemand kennt all ihre Namen, nicht einmal ihre Zahl ist genau bekannt. Dabei gehen sie im Bundesfinanzministerium wie im Deutschen Bundestag ein und aus, treffen sich regelmäßig mit Ministern, Staatssekretären, Abteilungsleitern und Abgeordneten, sowohl bei offiziellen Terminen als auch inoffiziell zu vertraulichen Gesprächen bei einem Mittagessen oder einem Informationsaustausch im größeren Rahmen bei einem Parlamentarischen Abend.

Sie wollen auch gar nicht bekannt werden. Denn sie agieren am liebsten im Verborgenen, um hinter den Kulissen die Interessen ihrer Arbeitgeber aus der Finanz- und Versicherungsbranche zu vertreten und in allen Phasen eines Gesetzgebungsverfahrens vom ersten Referentenentwurf im Ministerium bis zur endgültigen Beschlussfassung im zuständigen Finanzausschuss noch Einfluss ausüben zu können. Subtil, aber umso nachdrücklicher sorgen sie dafür, dass die Gesetzestexte in ihrem Sinne verabschiedet werden.

Im Gegensatz zu Brüssel, wo ein sogenanntes Transparenzregister alle Verbände und Organisationen aufführt und auch Auskunft darüber gibt, welche Interessen von wem und mit welchem finanziellen Aufwand verfolgt werden, gibt es in Berlin ein derartiges Lobbyregister nicht.

Am Sitz der EU-Kommission sind demnach allein im Bereich der Finanzpolitik mehr als 1.700 Lobbyisten von mehr als 700 Verbänden, Organisationen und Firmen registriert, die Banken, Versicherungen, Fonds und sonstigen Akteure lassen sich dies pro Jahr gut 120 Millionen Euro kosten.

Interessenvertretung kostet rund 200 Millionen Euro

Und in Berlin? Gerhard Schick, von 2005 bis 2018 nordbadischer Bundestagsabgeordneter der Grünen und Finanzexperte seiner Partei, wollte es genau wissen. Der Gründer und Vorsitzende der unabhängigen Bürgerbewegung „Finanzwende“ hat zusammen mit seinem Mitarbeiter Markus Wolf die Homepages von Verbänden, Organisationen und Firmen, die einsehbaren Registerauszüge und auch die sozialen Medien durchforstet, um Licht in das Dunkel zu bringen und den Graubereich sichtbar zu machen.

Dass es viele sind, war Schick aus seiner aktiven Zeit als Mitglied des Finanzausschusses klar, und doch hat ihn das Ergebnis seiner Fleißarbeit überrascht – mindestens 1.500 Lobbyisten der Finanz- und Versicherungsbranche tummeln sich in Berlin, insgesamt lässt sich die Branche das mindestens 200 Millionen Euro kosten, um ihre Interessen zu vertreten.

Auf jeden der 41 Mitglieder des Finanzausschusses kommen somit rein rechnerisch fast 40 Lobbyisten. Mindestens. Denn auch Kanzleien, Agenturen und andere Dienstleister mit Sitz in Berlin haben sich darauf spezialisiert, im Dienste ihrer Kunden tätig zu werden. Nicht zuletzt erliegen immer wieder prominente Politiker nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik den Verlockungen der Branche.

So war der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz in diversen Aufsichts-, Verwaltungs- oder Beiräten tätig, unter anderem bis März 2020 für Blackrock, den größten Vermögensverwalter der Welt, und der frühere Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) beriet den Vorstand der ING-DiBa.

Die Gesetzgebung spiegelt die Interessen der Anbieter wieder, nicht der Verbraucher. Gerhard Schick, Gründer der Bürgerbewegung „Finanzwende“

„Ich wusste immer, dass der Einfluss der Branche auf die Politik immens ist und dass eine große Schieflage existiert“, sagt Schick. „Aber das ganze Ausmaß hat mich geradezu erschreckt.“ Es bestehe eine „Dominanz der Branche in allen Phasen der Gesetzgebung“, sagt der 48-jährige promovierte Volkswirt, der in seiner Zeit als Abgeordneter im Alleingang dafür sorgte, dass zur Aufklärung des CumEx-Skandals ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde.

„Vor allem in der frühen Phase der Gesetzgebung ist der Einfluss der Lobby bemerkenswert stark“, sagt er – und richtet damit das Scheinwerferlicht auf das Finanzministerium: „Da ist die Branche unter sich und die Lobby allein auf weiter Flur.“ Aber auch bei der Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens im Bundestag sei die Dominanz der Branche gewaltig.

„So spiegelt die Gesetzgebung die Interessen der Anbieter wieder, nicht die Interessen der Verbraucher“, kritisiert Schick und nennt die Riester-Rente, den CumEx-Skandal oder jüngst die spektakuläre Wirecard-Pleite als Beispiele.

Verbandsvertreter treten als Sachverständige auf

Den Abgeordneten fehle oft angesichts der Komplexität der Materie die Kompetenz, das ganze Ausmaß eines Gesetzes zu verstehen, räumt Schick selbstkritisch ein, da sei mancher Parlamentarier dankbar, wenn ein Lobbyist eine „Beratung“ anbiete. Und geradezu ein Unding sei es, dass Verbandsvertreter oder Firmenangehörige bei Bundestagsanhörungen als Sachverständige auftreten würden.

„Das sind keine Sachverständigen, sondern Interessenvertreter, das muss man klar voneinander unterscheiden.“ Das Ergebnis könne man sehen. So habe es zwar als Folge der Banken- und Finanzkrise vor zehn Jahre viele neue Gesetze zur Regulierung der Finanzmärkte gegeben. „Trotzdem hat sich im Kern nichts verändert“, so der gebürtige Hechinger.

„Hundertschaften von bezahlten Interessenvertretern haben alles getan, um den eigentlichen Zweck der Gesetze zu verwässern oder sogar ins Gegenteil zu verdrehen.“

Terminkalender veröffentlichen

Für Gerhard Schick folgt daraus nur eines: „Wir brauchen mehr Transparenz.“ Ein öffentlich einsehbares Lobbyregister sei dringend notwendig, und zwar nicht nur für den Bundestag, sondern auch für die Bundesregierung. Das fordert auch ein Expertengremium des Europarats, das Deutschland im Bereich des Lobbyismus mangelnde Offenheit vorwirft.

So solle offengelegt werden, mit wem Minister und andere Spitzenpolitiker über welche Themen gesprochen haben. Für Schick eine Selbstverständlichkeit – als aktiver Abgeordneter hat er seinen Terminkalender mit allen Gesprächen im Internet veröffentlicht. Und doch ist das in Berlin noch immer nicht die Regel, sondern eine Ausnahme.

Wer ist für welchen Aspekt des Gesetzes verantwortlich?

Vor allem aber sollte nach den Vorstellungen des Vorsitzenden der Bürgerbewegung „Finanzwende“ jedem Gesetzentwurf ein sogenannter legislativer Fußabdruck beigefügt werden – bei jedem Passus sollte stehen, wer für dessen Aufnahme in das Gesetz gesorgt hat.

Damit werde öffentlich belegt, von wem welche Idee stamme und wer für welchen Aspekt verantwortlich ist. Doch ob es so kommt, ist fraglich. Die Lobby wird nichts unversucht lassen, das zu verhindern.