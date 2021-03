FDP erreicht zweistelliges Ergebnis: Aber doch kein Superministerium für Hans-Ulrich Rülke?

Die FDP erreicht ihr bestes Ergebnis seit 1968 und erhebt selbstbewusst den Anspruch, in Zukunft mitregieren zu wollen. Mit einer „grünen Ampel“ aus Grünen, FDP und SPD würde Baden-Württemberg erneut politisches Neuland betreten. Aber im Laufe des Abends zeichnet sich ab: Es könnte auch für Grün-Rot reichen, ohne FDP

„Ordem e progresso“, portugiesisch für Ordnung und Fortschritt, steht auf der Flagge Brasiliens mit der gelben Raute auf grünem Grund. Ordnung und Fortschritt – in der Südwest-FDP gab es vor dem Wahltag mit Blick auf die starken Umfragewerte der Liberalen nicht wenige, die nicht nur von einer Regierungsbeteiligung, sondern sogar von einer möglichen grün-gelben „Brasilien-Koalition“ in Baden-Württemberg träumten und das als Leitmotiv dieses Bündnisses sehen wollten. Die einen für die Ordnung, die anderen für den Fortschritt.

Doch als am Sonntagabend um 18 Uhr die ersten Prognosen über die Bildschirme flimmern, platzen die Träume von der Brasilien-Koalition wie Seifenblasen und lösen sich in Luft auf. Zwar erreichen die Liberalen ein zweistelliges Ergebnis, doch für ein Zweier-Bündnis mit dem klaren und eindeutigen Wahlsieger Winfried Kretschmann reicht das nicht aus, nach ersten Berechnungen fehlen mindestens vier Mandate zur absoluten Mehrheit.

Gleichwohl ist die Freude bei den Liberalen groß. In ihrem Stammland Baden-Württemberg, in dem sie noch nie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind, übertreffen sie ihr selbstgestecktes Ziel von acht Prozent klar und kommen auf den besten Wert seit der Wahl im Jahr 1968, als sie 14,4 Prozent der Stimmen erreichten.