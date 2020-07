Fest-Fans müssen auf 2021 warten

Eigentlich würden an diesem Wochenende Zehntausende in die Karlsruher Günther-Klotz-Anlage zu Das Fest strömen. Wegen Corona fällt die Party aus. 2021 soll sie nachgeholt werden.

Karlsruhe (ti). Eigentlich würden dieses Wochenende Zehntausende zum Fest in die Günther-Klotz-Anlage strömen. Doch wegen Corona fällt die Party aus. Die Veranstalter wollen sie nächstes Jahr nachholen. Die Fans offenbar auch: „Von den bereits über 100.000 verkauften Tickets, die 2021 ihre Gültigkeit behalten, wurden weniger als 100 zurückgegeben”, bilanziert Cheforganisator Martin Wacker. Er setzte sich für das Gespräch mit den BNN auf den Hügel - wo es derzeit ziemlich einsam ist. Doch an den Laternen hängen Banner, auf denen die Organisatoren ihre Fans grüßen.

Ein klein wenig Fest-Ersatz bietet am Samstag SWR3: Der Sender überträgt in einer Sondersendung Live-Hits von Künstlern, die beim Fest auftraten. Und das Karlsruher Tollhaus bietet The Krusty Moors eine Bühne. Diese Band hätte am Fest-Sonntag auf der Hauptbühne gespielt. Das nun abgesagte Programm soll 2021 komplett nachgeholt werden. Auch Joris und Passanger haben ihr Kommen zugesagt.