Filialen schließen, Briefkästen verschwinden: Wie nah ist die Post noch am Kunden?

Die Zahl der Postfilialen in Deutschland sinkt beständig, die der Briefkästen auch. Politiker wie der Linken-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, fordern daher: Die Post solle wieder mehrheitlich der öffentlichen Hand gehören. Die Post indes verweist auf den sich wandelnden Markt – und sieht sich näher am Kunden als je zuvor.

Das waren noch Zeiten. Selbst im kleinsten Dorf im Schwarzwald, im Pfälzer Wald oder auf der Schwäbischen Alb gab es ein Wirtshaus, einen Bäcker, einen Metzger – und eine Postfiliale. Und selbstverständlich nicht nur einen Briefkasten, sondern mehrere. Und heute? Das Wirtshaus hat geschlossen, der Bäcker hat seine Backstube dichtgemacht, der Metzger hat aufgegeben. Und die Postfiliale gibt es auch nicht mehr. Wenn überhaupt, hängt noch ein Briefkasten im Dorfzentrum, der einmal am Tag geleert wird, am Wochenende dagegen nicht.

Der große Schnitt war 2003

Die Zahlen, die der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Ulrich Nußbaum, jetzt auf eine schriftliche Anfrage der Linksfraktion im Bundestag vorgelegt hat, bestätigen diese Entwicklung. Gab es im Jahr 2002 im gesamten Bundesgebiet noch 130 000 Briefkästen, waren es im ersten Halbjahr dieses Jahres nur noch 109 594, rund 200 weniger als im Jahr zuvor. Den großen Bruch gab es allerdings schon im Jahr 2003, als die Post mit einem Schlag 20.000 Briefkästen im ganzen Land abhängte.

Zahlen zu den einzelnen Bundesländern gibt es, wie aus dem unserer Zeitung vorliegenden Antwortschreiben Nussbaums hervorgeht, erst seit dem Jahr 2018, so dass die Entwicklung in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren nicht nachvollzogen werden kann. Allerdings dürfte sich der Rückgang der gelben Briefkästen im Südwesten analog vollzogen haben.

Filialnetz müsse auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden

Gleichzeitig ging die Zahl der Postfilialen in Deutschland von 13 663 im Jahr 2000 auf 12 744 im ersten Halbjahr 2019 zurück, ein Minus von 919. Auch in Baden-Württemberg nahm die Zahl der Filialen ab. Waren es 2011 noch 1887, im Jahr darauf sogar 1889, so sank die Zahl auf 1799 im ersten Halbjahr 2019. Und ein Ende ist nicht abzusehen. So soll noch im Laufe des Jahres die gut frequentierte Postfiliale am Karlsruher Hauptbahnhof geschlossen werden.

Die Post, die in der Regel nur noch Untermieterin der Postbank ist – die ihrerseits der Deutschen Bank gehört – begründet dies mit einem veränderten Kundenverhalten „in Zeiten der Digitalisierung“. Man sei dabei, das gesamte Filialnetz auf seine Wirtschaftlichkeit zu prüfen. An die Stelle der eigenen Filiale trete dann eine „Partner-Filiale“ in der Nähe, beispielsweise bei einem Einzelhändler.

Linken-Fraktionschef: Post gehört mehrheitlich in öffentliche Hand

Das ist der Trend der Zukunft. Wie aus der Antwort der Bundesregierung hervorgeht, betreibt die Post gerade noch 1001 Filialen in Eigenregie, vor 20 Jahren waren es noch 5956. Der Großteil, satte 92 Prozent der Einrichtungen, sind inzwischen in privater Hand. So gibt es in Supermärkten, Tankstellen, Zeitschriften- oder Lotto-Läden sogenannte „Postagenturen“, in denen Briefmarken verkauft, Briefe und Pakete angenommen sowie sonstige Dienstleistungen erbracht werden.

Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken im Bundestag, hält davon nichts. „Die Deutsche Post muss mehrheitlich zurück in die öffentliche Hand – zugunsten von Bürgerfreundlichkeit und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten“, sagt er den BNN. Der Service der Post werde seit Jahren „nicht besser, sondern schlechter“. Für die Bürgerinnen und Bürger sei es ein „großes Ärgernis“, wenn die Post-Filiale in ihrem Ort schließe und gleichzeitig das Porto steige. „Regionen und kleine Städte werden abgehängt, wenn die Post zumacht“, klagt Bartsch.

Vom Gewinn der Post in Höhe von über drei Milliarden Euro hätten weder die Bürger noch die Beschäftigten etwas. „Als die Deutsche Post in öffentlichem Besitz war, war sie bürgernäher, arbeitnehmerfreundlicher und preiswerter.“

Post verweist auf sich ändernde Kundenwünsche

Das Wirtschaftsministerium wie die Post weisen die Vorwürfe zurück. Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum betont, dass die Post nach dem Gesetz verpflichtet sei, bundesweit mindestens 12 000 Filialen zu betreiben. Mindestens eine Filiale müsse es in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern geben. Und in zusammenhängend bebauten Wohngebieten darf der nächste Briefkasten nicht weiter als einen Kilometer entfernt sein.

All diese Auflagen erfülle die Post. „Daneben stellen die Deutsche Post AG und die Wettbewerber eine Vielzahl von weiteren postalischen Einrichtungen (Paketshops u. a.) bereit, die einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der postalischen Versorgung in Deutschland leisten.“

Die Post verweist auf den sich dramatisch wandelnden Markt. Man müsse sich an „veränderte Kundenwünsche anpassen“, sagt Hugo Gimber, Sprecher der Stuttgarter Post-Repräsentanz, den BNN. Wurden im Jahr 2000 noch rund 72 Millionen Briefe pro Werktag befördert, seien es heute nur noch 57 Millionen, während die Menge der Pakete von zwei Millionen auf fünf Millionen pro Werktag stieg. „Danach haben wir auch unser Filialnetz ausgerichtet“, so Gimber.

„Sind näher am Kunden als je zuvor“

So gab es im Jahr 2000 in Karlsruhe weder eine Packstation noch einen Paketshop. „Heute können unsere Kunden allein in Karlsruhe an 26 Packstationen an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr Pakete abholen oder versenden.“ Zudem gebe es allein in der Fächerstadt 24 Paketshops, vier Postbank Finanzcenter, 37 Postagenturen und 13 Verkaufspunkte für Brief- und Paketmarken. Und kein Karlsruher müsse mehr als 300 Meter zum nächsten Briefkasten zurücklegen. „Wir sind näher am Kunden als je zuvor.“ Aber gilt das auch für die Dörfer im Schwarzwald oder im Pfälzer Wald?