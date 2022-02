Nord Stream 2: Warum die Gas-Pipeline so umstritten ist

Die rund 1.230 Kilometer lange Gaspipeline quer durch die Ostsee von Ust-Luga in der Lugabucht in Russland nach Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern ist seit dem 6. September vergangenen Jahres fertiggestellt. Sie besteht aus zwei Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 1,2 Metern, die parallel zur Pipeline Nord Stream 1 verlaufen. Diese wurde vor zehn Jahren, im November 2011, offiziell eingeweiht. Jede Pipeline kann 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr transportieren. Im Gegensatz zu Nord Stream 1, das einem Konsortium des staatlichen russischen Ölkonzerns Gazprom (51 Prozent), der BASF-Tochter Wintershall und Eon-Ruhrgas aus Deutschland (jeweils 15,5 Prozent), der niederländischen Gasunie und der französischen GDF Suez (jeweils 9 Prozent) gehört, ist Nord Stream 2 zu 100 Prozent in Besitz von Gazprom. Die Baukosten beliefen sich nach Schätzungen auf insgesamt rund acht Milliarden Euro.