„Fridays For Future“: Lässt die Begeisterung in Achern schon nach?

Das Wetter zeigt sich am Freitagvormittag gnädiger, als noch in den vergangenen Tagen. Trotzdem kommen deutlich weniger Teilnehmer zur vierten „Fridays For Future“-Demo auf den Acherner Ratshausplatz, als noch beim vorherigen Mal im September. Nur etwa 50 Personen trudeln nach und nach zur Kundgebung ein und ziehen danach durch die Acherner Straßen.

Auf Plakatwerbung verzichtet

Das liege möglicherweise an ihrem Versuch, auf eine andere Art Werbung zu machen, meint Anika Ferch. Die 16-Jährige ist Mitglied des achtköpfigen Organisationsteams der Veranstaltung. „Wir haben diesmal auf Plakatwerbung verzichtet und die Demo nur in den sozialen Netzwerken angekündigt“, erklärt sie.

Sogar Eltern und Großeltern mit dabei

Dass das Engagement für die Bewegung nachlässt, glaubt Ferch aber nicht. Es habe einen Wechsel der Personen in der Organisation gegeben, da einige zum Studieren weggezogen seien. Verändert habe sich in der Art des Engagements aber nichts, sie ist der Meinung, dass es eher größer werde. Auch diesmal seien nicht nur Schüler mit dabei, sondern sogar Eltern und Großeltern, die sie unterstützten und von der Sache überzeugt seien, so Ferch weiter.

Viel Hass aus dem Netz

Schlimm findet sie den Hass, mit dem sie Greta Thunberg, aber auch die Mitglieder der Bewegung vor allem aus dem Netz konfrontiert sieht. Viele sähen die Aktionen nur als Schule-Schwänzen. Dabei hätten doch sie alle wirklich gute Gründe sich am Protest zu beteiligen, erklärt die Schülerin, die sich vegan ernährt und den Schulweg ausschließlich mit Fahrrad und Bahn zurücklegt.

Ich habe die Hoffnung, dass sich etwas ändert

Diese Gründe legt sie auch in der emotionalen Ansprache dar, mit der sie die Veranstaltung eröffnet: „Warum stehe ich hier, warum lasse ich mich von anderen verhöhnen und auslachen und warum lasse ich mir sagen, dass es eh nichts bringt? Es ist die reine Hoffnung, dass sich etwas ändert. Ich stehe hier, damit meine Kinder einmal eine sichere Zukunft haben werden.“

Man muss nicht alles an Greta ausrichten

Dass Thunberg den Friedensnobelpreis erhalten wird, steht für Anika Ferch kurz vor der Demo fest: „Den bekommt Greta“. Und auch wenn sie ihn nicht bekomme – was schließlich auch eintrat – habe sie ihn gar nicht nötig: „Sie braucht den Preis nicht, um zu zeigen, was sie kann.“ Außerdem sei Greta genial, aber nicht Ferchs persönliches Vorbild: „Sie hat die Bewegung ins Leben gerufen, aber man muss nicht alles an ihr ausrichten.“

Acherner Polizei lobt Organisatoren

Die Stimmung der Prostestaktion ist durchgehend friedlich und bleibt entspannt, das loben auch die anwesenden Polizisten. „Die Demos sind bisher aus polizeilicher Sicht immer völlig unproblematisch abgelaufen“, bestätigt Guido Kühn, Leiter des Polizeireviers Achern. Die Kooperation mit den Organisatoren funktioniere sehr gut.

Diskussionen am Rand der Demo

Trotzdem zeigen sich nicht alle einverstanden, mit der Art und Weise wie die Jugendlichen für das Klima protestieren. Eine Passantin, die auf dem Fahrrad vorbeikommt, steigt spontan ab beginnt eine Diskussion mit einem jungen Teilnehmer, der einen Motorradhelm bei sich trägt. Sie könne nicht nachvollziehen, dass er für das Klima streiken wolle, aber den Weg hierher dann mit dem Motorrad zurücklegen würde, so ihr Vorwurf.

Kritik am gewählten Zeitpunkt

Die Bewegung an sich finde sie sehr gut, sie sei notwendig gewesen, um ein Umdenken auszulösen, stellt sie klar. Ihrer Meinung nach meinten es aber viele der Jugendlichen nicht ernst, seien nicht konsequent genug. Sie glaube, dass nur ein Bruchteil der Anwesenden in ihrer Freizeit eine solche Demo besuchen würde.

Was ihr hier macht, ist ein Schritt zum Erfolg

Andere hingegen loben die Jugendlichen für ihr ausdauerndes Engagement. So auch die zwei Rednerinnen, die Anika Ferch auf die Rathaustreppen nachfolgen, die als Bühne dienen. Sie sind schon im Rentenalter und voller Anerkennung für die Arbeit der Schüler. „Ich habe in meinem Leben schon viel demonstriert und es hat geholfen“, erzählt eine der beiden den Zuhörern in ihrer Rede. Als Beispiel nennt sie ihre Teilnahme an frühreren Protesten gegen die Atomkraftwerke und dass viele mittlerweile schon nicht mehr in Betrieb seien. „Was ihr hier macht, ist ein Schritt zum Erfolg.“