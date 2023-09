Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus in großen Nöten

Am Anfang stand eine Idee: Warum kann man nicht armen Menschen Kredite geben, damit sie sich ihre eigene Existenz aufbauen können? Muhammad Yunus hat diese Idee groß gemacht. 2006 haben er und seine von ihm gegründete Grameen Bank den Friedensnobelpreis erhalten. Seitdem wird Yunus auch gerne als Banker der Armen bezeichnet. Die Bank erhielt anfangs Spenden, finanzierte sich aber später selbst. Jetzt ist der 83-Jährige in Nöten. In seinem Heimatland Bangladesch droht ihm die Inhaftierung aus politischen Gründen.

Appell von Obama und anderen Persönlichkeiten

Mit Sorgen beobachten Menschenrechtler die Lage in dem asiatischen Land. Wie die Karl-Kübel-Stiftung meldet, „hat die Regierung nun ihre öffentlichen Angriffe auf Yunus verstärkt“. Ein arbeitsrechtliches Verfahren gegen ihn könnte zu einer politisch motivierten Haftstrafe führen. Darum haben 176 Persönlichkeiten aus aller Welt, darunter der frühere US-Präsident Barack Obama und 105 Nobelpreisträger, einen Appell gestartet, die Repressalien gegen Yunus einzustellen. Die Regierung in Bangladesch möge das Verfahren gegen ihn aussetzen und die Anklage von unparteiischen Richtern überprüfen lassen.

Der Regierung in Bangladesch ist Yunus schon länger ein Dorn im Auge: Seitdem er kurzzeitig mit einer eigenen Partei in die Politik einsteigen wollte, ist er bei der politischen Klasse unten durch. Außerdem neiden ihm viele sein internationales Ansehen. Die Regierung behauptet, selbst die Bank gegründet zu haben, mit der Yunus weltweit Lob einheimst. 2011 drängte sie ihn aus dem Amt des Geschäftsführers der Bank, seitdem ist es ruhiger um Yunus geworden. Er schrieb Bücher über Kapitalismus und Armut und kämpft um sein Lebenswerk.

Ein genossenschaftliches Bankenmodell

Yunus studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften in der Hauptstadt von Bangladesch, Dhaka. Als Professor lehrte er in den 1970ern seinen Studenten Wirtschaftstheorie, während wenige Meter weiter Menschen verhungerten. Er begann, armen Menschen Geld zu leihen. Weil immer mehr Menschen Geld von ihm leihen wollten, gründete er 1983 die Grameen Bank, die mit einem genossenschaftlichen Modell Kredite an alle vergibt. Das System rief auch Kritik hervor, die Bank geriet in negative Schlagzeilen. Studien zweifelten am Erfolg der Methode; Kleinkredite hätten Menschen nicht dauerhaft aus der Armut geholt, so die Kritik. Nun droht ihm mit der Inhaftierung der nächste Rückschlag.