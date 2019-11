Frostige Freundschaft zwischen Berlin und Washington

Anzeige

Kennedy, Reagan, Clinton, Obama: Die deutsch-amerikanische Freundschaft kennt vier US-Präsidenten, die in Berlin bleibende Spuren hinterlassen haben.

Jeder von ihnen hatte seinerzeit eine wichtige politische Botschaft in die geteilte und später vereinte Hauptstadt gebracht. Jeder hatte damit Geschichte geschrieben. Donald Trump wird allerdings vorerst nicht zu diesem Kreis der großen Staatsmänner gehören.

Der 45. Präsident der USA hätte bei den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am Wochenende an das politische Erbe seiner Vorgänger anknüpfen können. Doch Trump, der lieber Mauern aufzieht als sie niederzureißen, kommt nicht nach Berlin. Deutschlands wichtigster außenpolitischer Partner wird sich durch Außenminister Mike Pompeo vertreten lassen. Immerhin. Angesichts der zurzeit frostigen bilateralen Beziehungen ist es fast schon außergewöhnlich, dass das große Jubiläum jenseits des Atlantiks überhaupt gewürdigt wird.

Pompeo wird sicher gebührende Worte für die historische Leistung der Deutschen finden. Zu erwarten ist aber auch, dass Trumps Emissär am Rand der Feiern die Kritik an der Bundesregierung erneuert, die in Trumps Augen zu wenig in der Nato leistet und sich mit dem Gasprojekt Nord Stream 2 in gefährliche Abhängigkeit von Russland begibt. Die deutschen Gegenargumente sind bekannt. Sie reichen den USA nicht.

Und so wird eine Wende hin zu einer vertrauensvollen und engen Partnerschaft weiter ein Zukunftsprojekt bleiben. Unter dem unvorhersehbaren und rücksichtslosen Nationalisten, der alles durch die „America first“-Brille sieht, ist sie nicht länger vorstellbar.