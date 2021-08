Zwei Betten, ein blauer Plastikstuhl, auf einem Tischchen stehen ein Deo und zwei Chipstüten. Diese 15 Quadratmeter in einem Karlsruher Übergangswohnheim sind das neue Leben von Nahil G. und seiner Frau.

Der 30-jährige Dolmetscher hat in Afghanistan zehn Jahre lang für die Bundeswehr gearbeitet. Ein Visum hatte er schon in den Händen, doch die Machtübernahme der Taliban ging zu schnell. Nahil G. (Name geändert) brauchte für seine Rettung viel Glück und Durchhaltevermögen.

„Ich denke, ich bin die erste Ortskraft hier“, sagt er. Er sitzt auf seinem Bett. „Ich versuche, runterzukommen“, sagt er. „Ich fühle mich nicht gut. Die letzten Tage und Wochen waren hart. Wir haben gewartet, kaum geschlafen.“ Der Weg hierher? „Oh“, sagt er und bläst seine Backen auf.