Für die Kleinen unerlässlich: Nestwärme als Zeichen für Bindung

Anzeige

Für Kinder genauso wichtig wie für Küken: Eine Psychologin erklärt, warum gerade für die Kleinsten Nestwärme unerlässlich ist. Und der Leiter eines Kinderheimes erzählt, wie man dort versucht, das fehlende elterliche Nest zu ersetzen.

Sie klingelte unerwartet und kam reingeschneit. Familientrubel am Feierabend, der Herd frisch aufgedreht. Es ging drunter und drüber. Ob es okay sei, wenn sie sich einfach nur bei uns aufs Sofa lege, fragte sie. Na klar. Wir sollen uns nicht weiter um sie kümmern, bat sie. Weitermachen. Laut sein. Kochen. Miteinander quasseln. Wäsche aufhängen. Kinder. Egal. Diese Freundin, alleinstehend, hatte im Jahr zuvor drei harte Schicksalsschläge erlitten. „Ich brauche gerade nur ein bisschen Nestwärme. Danke.“

Nestwärme als Metapher für Bindung und Zugehörigkeit

Man muss kein Küken sein, um sich nach Nähe und Geborgenheit zu sehnen. Als Kind aber ist sie unerlässlich: die Nestwärme – in der Psychologie eine Metapher für Bindung und Zugehörigkeit. „Sich zu binden, ist ein Grundbedürfnis der Menschen“, sagt Julia Tomuschat.

„Wir kommen bindungsbereit auf die Welt und das müssen wir auch. Wenn wir keinen Menschen finden, der sich unserer erbarmt, dann sterben wir“, erklärt die Diplompsychologin, die dem Thema „Nestwärme“ zusammen mit Stefanie Stahl ein Buch gewidmet hat.

„Vor allem in den ersten beiden Lebensjahren ist entscheidend für die psychische und körperliche Entwicklung, dass die Kleinen, die noch abhängig sind von ihren Eltern, genügend Bindung bekommen in Form von Liebe und Zuwendung“, erklärt Stahl. Das geschehe intuitiv durch Einfühlungsvermögen.

Mehr zum Thema: Karlsruher Kitas halten mit kreativen Ideen Kontakt mit Kindern und Eltern

Der Wunsch nach Bindung hört nie auf

Der Wunsch nach Bindung hört nie auf. Die Diplompsychologin Stahl spricht von einem „tief verankerten Grundbedürfnis“, das sich nicht allein auf eine Liebesbeziehung beschränke, sondern sich auch beim Chatten oder beim Public Viewing erfüllen kann. Entscheidend sind aber die ersten Lebensjahre. Fehlt hier die Nestwärme, hat ein Mensch auch später Angst vor Bindung oder verkümmert im schlimmsten Fall psychisch und körperlich.

Auch interessant: Wanderschäfer ist ein Knochenjob in der idyllischen Natur

Die Mutter ist nicht zu ersetzen

Was aber rettet die Psyche von Kindern, die nicht in ein liebevolles Nest geboren werden? Stahl erklärt zwar: „Es führt kein Weg dran vorbei, dass das Kind am meisten Bindung zur Mutter erfährt, in deren Bauch es aufgewachsen ist.“ Wenn Kinder aber nicht bei den eigenen Eltern aufwachsen können, sei es wichtig, sie so früh wie möglich in Pflegefamilien unterzubringen. Es müssen nicht die leiblichen Eltern sein, sagt auch Tomuschat. Wichtig ist aber eine feste Bezugsperson.

Das Heim als verlässlicher Ort

Auf die Frage, ob das Nest der Eltern ersetzbar ist, hat Gernot Foshag eine klare Antwort: Nein. Der Leiter des St. Antoniusheimes in Karlsruhe berichtet vom täglichen Spagat, den er und sein Personal machen. Sie geben Kindern Geborgenheit und auch einen familiären Alltag. Weil aber das Ziel immer die Rückführung in die eigene Familie ist, lautet sein Credo: „Geht nicht in die Elternrolle rein!“ Foshag beobachtet, dass sogar Kinder, die zu Hause geschlagen werden, im Heim weinen, weil sie ihre Eltern vermissen und sich freuen, wenn sie mal ein Wochenende bei ihnen verbringen dürfen. Die Erinnerung an die Gewalt verblasse.

„Die Kinder haben nicht mehr den Vater im Kopf, der betrunken ausrastet, sondern auch den, der ein liebender Vater ist“, beschreibt er. Das Bedürfnis nach Bindung, es setzt sich durch. Weil die 1908 gegründete Einrichtung Kinder so lange betreut, wie es nötig ist – also auch über das reguläre Aufnahmealter von zwölf Jahren hinaus –, gibt es zwei familienorientierte Außenwohngruppen.

Sie heißen „Lummerland“ und „Fuchsbau“ und befinden sich in Nachbarschaft zu normalen Familien. Dort verbringen Kinder und Jugendliche an 365 Tagen im Jahr mit den Erzieherinnen und Erziehern einen Alltag wie in einer Familie. Immer zwar im Bewusstsein, wenn möglich in die eigenen Familien zurück zu kehren. Aber für die Zeit bis dahin soll es den Kindern an nichts fehlen. „Dort geben wir schon auch so etwas wie Nestwärme“, berichtet Foshag. „Die Kinder fühlen sich wohl im St. Antoniusheim, wo sie Verlässlichkeit erfahren.“

Auch interessant: Corona: Das sagen eine Bar-Chefin, ein Pfarrer und eine Psychologin zum Alleinsein

Nestwärme versus Autonomie

Corona schafft mehr Nestwärme – könnte man sich nun freuen. Die Eltern sind zu Hause und haben mehr Zeit für die Kleinen. Aber das ist zu kurz gedacht. Nicht alle Familien finden eine so gute Balance wie die von Mathilda (5) aus Karlsruhe. Sie macht das Beste aus der Zeit zu Hause. Die Mutter hat einen Lebensmittelladen und geht täglich zur Arbeit, der Vater ist selbstständig und arbeitet im Homeoffice.

Das klappt erstaunlich gut, findet er. „Mathilda ist sehr unkompliziert. Sie kann sich sehr gut alleine beschäftigen.“ Ein Paradefall für gelungene Nestwärme?

Durch die Ausgangsbeschränkung wird die Autonomie beschnitten Julia Tomuschat, Diplompsychologin

Je älter ein Kind wird, umso stärker klopft ein zweites Bedürfnis: das nach Autonomie. „Nestwärme, die Flügel verleiht“, heißt daher auch das Buch von Stahl und Tomuschat. Die Balance zwischen beidem ist wichtig. „Durch die Ausgangsbeschränkung wird aber die Autonomie beschnitten“, warnt Tomuschat. So sagt auch eine Teenagerin (13) aus Karlsruhe, die nicht mit Namen genannt werden möchte: „Ich vermisse meine Hobbys, vor allem Turnen und Schwimmen. Dafür gehe ich jetzt ab und zu mit einer Freundin oder meiner Mutter mit dem Hund spazieren.“

Not macht auch Mathilda erfinderisch. Dass der Kindergarten geschlossen ist, findet sie zwar „schon blöd. Ich vermisse meine Freunde“, sagt sie. Aber was soll’s? Es gibt ja noch den Pumuckl in Dutzenden munterer Zwickmühlen. Wenn sie aufwacht, schaltet sie eine Folge der guten alten bayerischen Hörspielserie an. Nach dem Frühstück macht sie mit der Videoplattform YouTube und „Albas täglicher Sportstunde“ weiter.

Nur eins ist noch schöner: Tanzen mit ihrer großen Schwester (18), die shuffelt. Dass Papa zu Hause ist, findet sie vor allem deshalb gut, „weil dann kann ich ihn auch mal was fragen. Das kann ich nicht, wenn er im Büro ist“. Außerdem wird noch ein bisschen öfter gekuschelt. Auf dem Sofa. Dem schönsten aller Nester.

Auch interessant: Pflegeheime bleiben in Corona-Krise Sorgenkinder im Kreis Karlsruhe