Genehmigung von Tierversuchen: „Aus ethischen Gründen kann man fast nichts ablehnen”

Die Kommissionen entscheiden ganz unterschiedlich. Und es ist deutschlandweit nicht reglementiert, wer überhaupt darin sitzt. Ohnehin ist es schwierig, über diese Kommissionen viel zu bewirken. Man könnte das nur über die Geldgeber machen – also die Förderungen anders verteilen. Der Tierversuch wird in Deutschland viel zu hoch bewertet. Die EU will die Methode langfristig ganz abschaffen, aber in Deutschland sagt man, das ist nicht möglich.