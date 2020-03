Geoengineering: Eine riskante Therapie für den Patienten Erde

Anzeige

Neue Simulationen scheinen die größten Befürchtungen mancher Klimaforscher zu stützen: Die Erde könnte sich noch schneller aufheizen als es viele bislang erwartet haben. Ein halbes Jahr vor der nächsten Klimakonferenz in Glasgow streiten Regierungen über ehrgeizigere Ziele für den verminderten Ausstoß von Treibhausgasen, um einen globalen Temperaturanstieg über 1,5 Grad zu verhindern.

Doch es gibt neben den politischen Maßnahmen theoretisch noch eine weitere Möglichkeit, um die Welt zu retten: den klimatischen „Gegenwandel“. Einen der weltweit wenigen Forscher, die gezielte Eingriffe in natürliche Kreisläufe zur Kühlung des Planeten untersuchen, findet man heute im Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Forscher wollen keine falschen Erwartungen wecken

Thomas Leisner hat Zweifel, ob er mit der Presse überhaupt über das komplexe Thema sprechen soll. Der Umweltphysiker will keine falschen Erwartungen wecken, die dazu führen könnten, dass die Menschen sich weniger klimafreundlich verhalten, weil sie auf die Hilfe der Wissenschaft vertrauen.

Man muss das auf einem niedrigen Niveau erforschen Thomas Leisner, Umweltphysiker am KIT

Er kennt eine frische Umfrage, wonach etwa die Hälfte der Klimaexperten dem Geoengineering extrem skeptisch gegenüber steht. Leisner findet das gut, er sagt aber auch: „Man muss das auf einem niedrigen Niveau erforschen, um zu wissen, was uns erwartet, wenn der Druck eines Tages groß werden sollte, solche Technologien einzusetzen.“

Leisner untersucht kleinste Partikel, die große Wirkungen haben können, wenn sie weit oben in der Stratosphäre das Sonnenlicht streuen oder den Niederschlag auslösen. Die Grundidee einer „Klima-Intervention“, mit der sich der Karlsruher beschäftigt, besteht darin, dass man Vulkanausbrüche nachahmt, um mehr Sonnenlicht ins All zu reflektieren.

Vulkan-Kühlung für die Erde

Es gilt als ein Fakt, dass die gewaltige Eruption des philippinischen Pinatubo-Vulkans im Jahr 1991 zehn Millionen Tonnen Aerosolpartikel in die Luft geschleudert hat, wonach die Durchschnittstemperatur auf der Nordhalbkugel zeitweise um ein halbes Grad sank. „So könnte man theoretisch mithilfe von Flugzeugen Schwefelsäure oder andere Teilchen in der Stratosphäre ausstreuen und durch die erhöhte Sonnenreflexion den Planeten abkühlen“, erklärt Leisner.

Es gibt noch weitaus exotischere Ansätze. So wollen manche Geoingenieure riesige Sonnensegel in den Erdorbit bringen, die heiße Großstädte im Sommer beschatten könnten. Laut einem anderen Projekt sollen 1.500 computergesteuerte, unbemannte „Wolkenschiffe“ über die Ozeane fahren, die Meerwasser einsaugen und es in die Atmosphäre blasen, um tief hängende, helle Wolken zu erzeugen. Der erwartete Effekt erinnert an einen Haufen von Glasmurmeln, der Licht abstrahlt: So sollen sich auch mikroskopische Partikel in der Luft verhalten, um die herum Wasser kondensiert.

Eingriffe in Natur haben Nebenwirkungen

Man könnte erwarten, dass Forscher bei der Aufzählung dieser Ideen leuchtende Augen kriegen, doch bei Leisner ist es anders. Den Sonnenspiegel im All hält er für technisch unmöglich. Die Wirkung von „Wolkenschiffen“ wäre nur schwer nachweisbar. Andere Eingriffe des Menschen in die Natur seien machbar, sie könnten jedoch erhebliche Nebenwirkungen haben, warnt der Experte.

Da wäre das Risiko einer ungleichmäßigen Temperaturabsenkung durch eine „Klima-Intervention“ in 30 Kilometer Höhe: Wo Sommer herrscht, wäre sie anders als in winterlichen Erdteilen. „Damit würden neue Strömungssysteme entstehen, die beispielsweise den Monsun (großräumige Luftzirkulation, d. Red.) zeitlich und räumlich verschieben könnten“, erklärt der KIT-Fachmann.

Politische Konflikte um das Klima

Zu bedenken wäre, dass die Manipulation der Stratosphäre möglicherweise die Ozonschicht beschädigen würde und es mancherorts weniger Regen gäbe. Schließlich habe das Geoengineering eine politische Dimension: Wenn eines Tages in einem global gesteuerten Prozess einige wenige Länder entscheiden dürften, wo und um wie viel Grad gekühlt wird, käme es insbesondere im Fall von Naturkatastrophen in anderen Ländern zu schweren Konflikten, ist der Forscher überzeugt.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Wissenschaftler heute keine soliden Vorhersagen auf Basis von computergestützten Modellen machen können, weil diese globalen Simulationen zu einfach und ungenau sind. Am KIT arbeitet man normalerweise mit Gittergrößen, die einen Luftraum von 100 mal 100 Kilometer darstellen. „Auf dieser groben Skala kann man Wolken und ihre Veränderung gar nicht auflösen“, sagt Leisner.

Künstliche Intelligenz hilft wenig bei Klimaforschung

Die anderorts gefeierte Künstliche Intelligenz (KI) sei in der Atmosphärenforschung keine Hilfe, weil es an Daten mangele, mit der man sie füttern müsste. Satelliten helfen bei Wolkenbeobachtung, immerhin, aber sie könnten Winde oder Bodentemperaturen schlecht erfassen.

Die ehrliche Meinung des Spitzenexperten lautet, dass eine „Klima-Intervention“ in der Atmosphäre nach Stand der Dinge ein großes Wagnis wäre. „Ein Planet ist auch nicht viel anders als ein Organismus“, sagt Leisner. „Wenn ich ein Medikament gebe, gibt es Nebenwirkungen. Vielleicht geht der Blutdruck hoch oder er sinkt, das versteht man nicht im Detail“.

Kohlendioxid kann eingelagert werden

Aber wenn nicht diesen Weg gehen, welchen dann? Eine andere Forschungsrichtung des Geoengineering beschäftigt sich mit der Möglichkeit, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, zum Beispiel durch das Absaugen der Abluft in der Nähe von Kraftwerken. Das Gas, so die Vorstellung, könnte in der Erde eingelagert werden.

Leisner hält diese Idee für machbar, aber extrem aufwendig und teuer. Für jedes Kilogramm Kohle im Energiekreislauf müsste man drei bis vier Kilogramm CO2 „wegpacken“, rechnet der Experte vor. Das dauert. „Die Menschheit hat etwa 100 Jahre lang die Atmosphäre mit CO2 angereichert, und es würde etwa genauso lange dauern, es wieder zu reduzieren“, meint Leisner.

Vorsicht bei Experimenten

Die Suche nach der rettenden Idee wird also weitergehen im kleinen Kreis der vorsichtigen Geoingenieure und Klimainterventionisten, die sich selbst offenbar strenge Regeln auferlegt haben: Keine großen Auftritte, keine Konferenzen und eine weitgehende Selbstbeschränkung bei Experimenten.

Es wäre wohl einfach, doch Leisner fällt auf Anhieb niemand ein, der die Verteilung von Schwefelpartikeln in der Stratosphäre wirklich getestet hätte. Er spricht in diesem Zusammenhang von dem Prinzip des „slippery slope“ (schiefe Bahn): Ein solcher Ansatz berge die Gefahr, dass die Welt eines Tages zur Geisel einer Technologie würde, welche womöglich zu ihrem Untergang führt.