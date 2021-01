Infektionszahlen gehen zurück

Gesundheitsdezernet im Landratsamt Karlsruhe: „Die Pandemie ist noch lange nicht besiegt“

Seit dem Höhepunkt der Corona-Infektionen an Weihnachten sind die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen. In Rastatt und Baden-Baden liegt der Sieben-Tage-Wert sogar unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen. Die örtlichen Gesundheitsämter sind erleichtert. Doch von einer Entwarnung wollen sie nicht sprechen.