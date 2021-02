Erkältet? Rückenschmerzen? Der „Netdoktor“ bietet Rat im Internet. Wenn nicht, gibt es noch die digitale „Apotheken Umschau“. Oder Wikipedia. Oder man schaut sich ein Youtube-Erklärvideo an.

Oder... Das Angebot an den rund um die Uhr per Mausklick verfügbaren Gesundheitsinformationen wächst ständig. Es ist so unübersichtlich und verwirrend geworden, dass Wissenschaftler und Politik sich Sorgen machen.

Jens Spahn gilt als netzaffin. Mit der unter seiner Regie entwickelten Corona-App hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) 2020 eines der weltweit erfolgreichsten digitalen Gesundheitsinstrumente auf den Weg gebracht.