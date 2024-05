Gewalt gegen Politiker: Mehr als 10.000 Angriffe in vier Jahren

Hass und Hetze nehmen im Wahljahr zu. Die Angriffe auf Politiker häufen sich. Was die Innenminister von Bund und Länder dagegen machen wollen und was Spitzenpolitiker fordern.

Dieser Angriff schockierte: Ein Mann hat am Dienstagnachmittag Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in einer Berliner Bibliothek attackiert, sie wurde am Kopf und Nacken getroffen. Und das ist kein Einzelfall.

Vergangenen Freitag wurde in Dresden der sächsische SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke niedergeschlagen und wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Zuvor soll die verantwortliche Gruppe einen 28-Jährigen angegriffen haben, der für die Grünen Wahlplakate anbrachte.

Am Dienstagabend erklärte die Polizei Sachsen, eine Grünen-Politikerin sei in der sächsischen Landeshauptstadt bedroht und bespuckt worden.

Auch Politiker aus dem Raum Bruchsal berichten von Beschimpfungen und zerstörten Wahlplakaten.

Mehr als 10.000 Angriffe auf Politiker in vier Jahren

Die Bundesregierung schätzt, dass es in den vergangenen vier Jahren mehr als 10.000 Angriffe auf Politiker gegeben hat. Allein 2023 waren es 2.790.

SPD-Chefin Esken fordert Verfolgung von „Gewalt in der Sprache“

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat sich für mehr Ermittlungsdruck bei verbaler Gewalt gegen Politiker ausgesprochen. „Da müssen wir im Netz, aber natürlich auch im täglichen Leben ein Auge darauf haben, dass auch alles strafverfolgt wird, was in der Sprache strafbar ist“, sagte Esken am Mittwoch bei RTL/ntv.

Die Sprache verrohe immer weiter. Das führe auch zu den aktuellen Angriffen gegen Politiker. „Am Ende sind diese Gewalttaten ja Folgen von Gewalt in der Sprache“, sagte Esken.

Leipziger Oberbürgermeister: Justiz ist zu „luschig“ bei Bedrohungen

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) fordert ein entschiedeneres Vorgehen der Justiz bei der Bedrohung von Politikerinnen und Politikern. „Wir sind viel zu lasch, viel zu luschig“, sagte Jung am Mittwoch im Deutschlandfunk. Er selbst habe in den vergangenen drei Jahren mehr als 50 Anzeigen wegen Bedrohungen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. In zwei Fällen sei es zu einer Verurteilung gekommen. Vielfach würden solche Vorfälle als Nachrede abgetan, die zu ertragen sei.

An Beleidigung und Stalking habe man sich fast gewöhnt, die Grenzen der freien Meinungsäußerung müssten neu markiert werden, forderte Jung, der Vizepräsident des Deutschen Städtetages ist.

Innenminister fordern härtere Strafen

Nach einer Sondersitzung der Innenminister am Dienstagabend fordert die Ministerrunde eine Überprüfung der Strafgesetze, um Angriffe auf politisch Aktive schärfer ahnden zu können.

Es soll mehr in den Schutz der Demokratie investiert werden. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU): „Dazu gehören auch verstärkte und lageangepasste polizeiliche Schutzmaßnahmen. Klar ist aber auch, dass die Polizei nicht jeden, der sich politisch engagiert, und jeden Wahlkampfstand unter direkten Schutz stellen kann.“

Eine effektive Verfolgung von Hass und Hetze sei wichtig. Die Speicherung von IP-Adressen würde an dieser Stelle einen Quantensprung in der Kriminalitätsbekämpfung bedeuten.

Gewalt gegen Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ist alarmiert: „Diese Spirale haben wir leider schon seit Jahren, und in diesem Jahr haben wir es mit einer Gewaltspirale physischer Angriffe auf Politikerinnen und Politiker zu tun, die mich extrem besorgt.“ Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im RBB24 Inforadio.

Er sieht zudem eine Verrohung gegenüber etwa Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften, die „auch massiv angestiegen ist in den letzten Jahren“. Deswegen solle der strafrechtliche Schutz von gemeinnütziger Tätigkeit besser ausgebaut werden.