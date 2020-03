Anzeige

„Es ist Jugendstil, schauen Sie die Originalfarben im Treppenhaus.“ Horst Leyendecker schwärmt von seinem Zuhause. Es ist eine besondere Adresse, für ihn und für Karlsruhe. Das 120 Jahre alte Haus an der Mauer zum Hof von Schloss Augustenburg steht für die Grötzinger Kunstgeschichte. Er habe es vor 40 Jahren „als Bruchbude gekauft“, sagt der stolze Hausherr.

Im Prinzip unverändert

Das Besondere konzentriert sich in seinem Atelier. „Der Raum ist im Prinzip unverändert.“ Otto Fikentscher, der Kopf der Grötzinger Malerkolonie, hat sich das Atelierhaus im Jahr 1900 an Stelle des historischen Pförtnerhauses der Schlossanlage des Markgrafen von Baden bauen lassen. Dort malt der 84-jähriger Leyendecker „jeden Tag zwei bis drei Stunden“.

Um die Grötzinger Tradition kümmert sich im Stadtteil auch der Freundeskreis Badisches Malerdorf Grötzingen. Horst Leyendecker lebt sie. Gerade hat er ein optimistisches Bild in Frühlingsgrün gemalt. Diese Außenansicht seines Hauses neben dem Schlossturm hinter frischbelaubten Ästen steht auf der Staffelei im Riesenatelier mit dem großen Nordfenster.

Unter dem Glasdach, das den Malraum in himmlisches Licht taucht, lebt und arbeitet Leyendecker. „Ich bin ein Schneemaler“, sagt der Mann, der als Restaurator in seinem Berufsleben viele Kirchen Südwestdeutschlands im Innern aufgefrischt hat.

Ich versuche

die Farben des

Schnees zu finden

„Ich versuche, die verschiedenen Farben des Schnees zu finden“, erklärt der Aquarellmaler. Mag auch in Grötzingen in diesem Winter kaum eine Flocke gefallen sein. Auf seine Weise zaubert Leyendecker die verschneite Bergwelt des Wallis, die er so gern bereiste, auf die Leinwand. Diese Welten in Weiß des Malers Leyendecker schmücken das historische Fikentscher-Atelier.

Die Winterlandschaften – ob wattierte Schründe oder Schneehalden im Bergwandschatten bei Saas Fee und Zermatt – machen ihren Schöpfer glücklich. Überhaupt kann sich ein Betrachter der Leyendeckerschen Bilder nicht deren Strahlkraft entziehen. Auch mit Rosen oder Blütenmeer schenkt dieser gegenständliche Maler einen optimistischen Blick auf die Welt.

Schneemaler

„Ich stehe da in der Tradition der Grötzinger Malerkolonie“, freut sich der Künstler mit einem bescheidenen Lächeln. „Auch Karl Biese war ein Schneemaler“, sagt er. Der später berühmte Landschaftsmaler Biese zog 1899 mit seiner Frau aus Hamburg ins Grötzinger Schloss Augustenburg.

Von der Künstlerexistenz zum Leben mit dem Erfolg

Dort lebte und arbeitete bereits die Kunstkommune der Grötzinger Maler. Diese von dem familiär vermögenden Otto Fikentscher angeführte Künstlerkolonie führte rund fünf Jahre lang mit Kind und Kegel in dem baufälligen Feudalbau, der für die badische Geschichte von großer Bedeutung ist, ein Leben der Bohème. Anschließend holte mit dem künstlerischen Erfolg ein bürgerlich-akademisches Leben die Meisten ein.

Jenny Fikentscher – „sie war die bedeutendere Malerin“, betont Leyendecker – und ihr Mann Otto aber blieben in Grötzingen. Schon 1901 zogen sie aus dem Durcheinander im Schloss in den eigenen Neubau daneben, wo heute Jutta und Horst Leyendecker leben und das Erbe der Grötzinger Kolonie bewahren. Otto starb 1940, Jenny Fikentscher lebte bis 1956 im Grötzinger Malerhaus.

Die neuere Geschichte des Schlosses aber schmerzt Horst Leyendecker, der in den 1970er Jahren auch dort als Restaurator arbeitete. Damals wurde das Haupthaus saniert und die Flügel wurden neu gebaut – Augustenburg wurde zum Seniorenheim.

Schmälert Seniorenresidenz das Erbe?

Jetzt sind die Flügel wieder abgerissen. Ein Investor, die deutsche Tochter des französischen Pflegeheim-Konzerns Orpea, will aus Augustenburg eine noble Seniorenresidenz machen. Zum Leidwesen der Leyendeckers und der Nachbarn im Kirchviertel ist das Bauprojekt nach ihrer Einschätzung überdimensioniert, sprengt die historischen Maßstäbe der Schlossanlage und schmälert so das Erbe der Grötzinger Maler.

Ausstellung

Die Ausstellung „Jahreszeiten“, mit der die Grötzinger ihren Maler Horst Leyendecker und seine im Fikentscher-Atelier entstandene Kunst anlässlich seines 85. Geburtstags am 26. März in der Galerie Kunstfachwerk N6 am Rathausplatz würdigen wollen, muss wegen der Coronakrise ausfallen. Sie soll im Herbst nachgeholt werden.