Grün, grüner, Baden-Württemberg: Wie die Grünen im Land von der Protest- zur Regierungspartei wurden

Alles begann im idyllischen Wyhl am Kaiserstuhl mit dem Protest von 27 Bürgerinnen und Bürgern. Wer die Geschichte der Grünen und ihren steilen Aufstieg von der Oppositions- zur Regierungspartei, die mittlerweile seit zehn Jahren in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten stellt und die CDU als dominierende Landespartei abgelöst hat, nachvollziehen will, kommt an der gerade einmal rund 3.800 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis Emmendingen nicht vorbei.

Dort nahm alles seinen Anfang.

27 Atomkraftgegner