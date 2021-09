Grüne und FDP starten Vorsondierungen

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen den Grünen und der FDP gibt

In Vorsondierungen im kleinen Kreis wollen Grüne und FDP ab diesem Mittwoch ausloten, ob eine Zusammenarbeit in einer Ampel-Koalition möglich wäre. In der Innen- und Rechtspolitik ist die Übereinstimmung groß. Doch in der Wirtschafts-, Steuer- oder Sozialpolitik sind die Unterschiede erheblich.