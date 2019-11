Grünen-Spitzenpolitiker auf Tuchfühlung mit Robotern

Anzeige

Erst vor wenigen Tagen wurde er mit 90 Prozent als Grünen-Parteichef wiedergewählt. Eine der ersten Reisen nach dem Parteitag führte Robert Habeck nun an den Technologiestandort Karlsruhe.

Der Mann, der mitunter als möglicher zukünftiger Bundeskanzler gehandelt wird, präsentierte sich am Freitag im KIT Seite an Seite mit hochentwickelten Robotern, wohl um auch eine Botschaft auszustrahlen: Die Öko-Partei ist auch an industriellen Zukunftstechnologien sehr interessiert.

Mit dabei war Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der das Karlsruher Institut für Technologie einen „Schrittmacher im Bereich der Künstlichen Intelligenz“ genannt hat. Beide Grünen sahen zwei Prototypen von intelligenten, sprachgesteuerten Robotern bei der Arbeit zu, die etwa im Lagerhaus, auf dem Bau oder in der Küche den Menschen zur Seite stehen können. „In Karlsruhe wird die Technik vom Menschen her gedacht, das ist das Besondere“, sagte beeindruckt Habeck nach der Präsentation.

Kretschmann zeigte sich verärgert über Verzögerungen der schwarz-roten Bundesregierung bei der Förderung der Künstlichen Intelligenz. Auf Bundesmittel, um international weiter konkurrenzfähig zu bleiben, warte das Land noch immer. „Das dauert alles viel zu lange. Wir müssen da Tempo vorlegen“, sagte der Chef der Landesregierung. Es gehe schließlich darum, die besten Leute der Welt zu bekommen.