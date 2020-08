Grundwasserqualität in der Region: Der Schwarzwald sorgt für Sauberkeit

Die Belastung des Grundwassers hat sich bundesweit „nur geringfügig” verbessert. Mehr als ein Viertel der Messstellen weisen unverändert eine Überschreitung des seit 1991 geltenden Grenzwertes auf. In Baden ist die Lage hingegen entspannt. Das liegt vor allem am Schwarzwald.

Peter Riedinger, Betriebsleiter bei den Stadtwerken Baden-Baden, bringt es auf einen kurzen Nenner: „Das, was im Einzugsgebiet eines Wasserwerks passiert, hat man auch im Wasser.“ Gibt es Industrie, belasten industrielle Abwässer das Grundwasser. Gibt es Landwirtschaft, sammeln sich die Rückstände von Pestiziden oder Düngemitteln an. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen für die Wasserwerke.

Um sauberes Trinkwasser zu gewinnen, das höchsten Ansprüchen genügt, müssen sie immer öfter mit aufwändigen Methoden das Grundwasser reinigen. Peter Riedinger weiß, wovon er spricht. Die Stadtwerke der berühmten Kur- und Bäderstadt mit ihren heißen Thermalquellen gewinnen ihr Trinkwasser sowohl aus Quellen aus dem Schwarzwald wie aus Grundwasserwerken in der Rheinebene.

In Baden-Baden ist das Quellwasser aus dem eigenen Stadtwald sauber und rein, alle Grenzwerte werden problemlos eingehalten. Das gilt auch für das Grundwasserwerk Sandweiher, wo ein Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Auch dort wird nicht gedüngt oder gespritzt, entsprechend sauber ist das Wasser.

Im Dialog mit den Weinbauern

Im Weindorf Steinbach in der Rheinebene hingegen, wo intensiv Landwirtschaft und Weinanbau betrieben wird, „haben wir seit Jahrzehnten Nitratprobleme“, erklärt Riedinger. Um das Problem in den Griff zu bekommen, setze man auf Dialog und führe mit den Landwirten intensive Gespräche, überwache das Düngemanagement, entnehme Bodenproben und kontrolliere die Böden. Mit Erfolg.

Im Grundwasser liegt der Nitratgehalt mit 40 Milligramm unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert von 50 mg pro Liter. Dennoch nahmen die Wasserwerke im August 2018 eine moderne Niederdruckumkehrosmoseanlage mit Retentataufbereitung in Betrieb, um mit Membrantechnik den Nitratanteil auf unter zehn Milligramm zu senken. „Das ist eine Herausforderung“, sagt Riedinger. „Wenn man aber alle Instrumente nutzt, die einem zur Verfügung stehen, kann man die Werte langfristig Schritt für Schritt senken.“

Hohe Nitratkonzentrationen belasten unverändert das Grundwasser. Nach dem neuesten „Nitratbericht“ der Bundesregierung, den Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) Anfang Juli vorlegten, hat sich die aktuelle Situation im Vergleich zum vorherigen Bericht aus dem Jahr 2016 „nur geringfügig“ verbessert. Wiesen damals 28,2 Prozent der Messstellen im Mittel Konzentrationen über 50 Milligramm pro Liter auf, waren es nunmehr 26,7 Prozent, die den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert überschritten.

Strenge Auflagen

Im Gegenzug stieg der Anteil der unbelasteten oder nur gering belasteten Messstellen mit einem Wert unter 25 Milligramm in den vergangenen vier Jahren nur minimal von 49,0 auf 49,6 Prozent. Als Konsequenz verabschiedete das Bundeskabinett Mitte August eine Verwaltungsvorschrift zur Düngeverordnung mit strengeren Auflagen für die Landwirtschaft. Festgelegt wurden unter anderem höhere Anforderungen an Grundwassermessstellen sowie eine Mindestdichte – auf 50 Quadratkilometer muss es künftig mindestens eine Messstelle geben.

Belastung auf niedrigem Niveau

In Nord- und Mittelbaden gibt es kaum Probleme. Im Enzkreis wie im Landkreis Rastatt liegt die Nitratbelastung „auf einem niedrigen Niveau“, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe auf BNN-Anfrage mit.

Im Landkreis Karlsruhe sind von insgesamt 37 Wasserschutzgebieten vier als Nitrat-Sanierungs- und fünf als Nitrat-Problemgebiete ausgewiesen. Jeweils ein Gebiet weist dabei steigende Werte auf, in allen anderen sinken die Werte. Im Landkreis Rastatt ist von ehemals vier als Nitratproblemgebiet eingestuften Wasserschutzgebieten nur noch eines übriggeblieben.

Weiter abnehmende Tendenz

Entsprechend sauber ist das Trinkwasser in der Region. Ob in Karlsruhe, Rastatt, Bruchsal oder Bühl, überall haben die jeweiligen Wasserwerke keine Probleme, die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, wie eine Umfrage der BNN ergab. „Im Wasserwerk Ottersdorf liegt die Konzentration in allen Brunnen deutlich unter 10 Milligramm pro Liter, Tendenz abnehmend bis gleichbleibend“, sagt Michael Koch von den Stadtwerken Rastatt. Und selbst im Förderbrunnen des Wasserwerks Rauental, in dem 1992 noch fast 50 mg analysiert wurden, „liegen wir seit August 2015 unter 30 mg mit weiter abnehmender Tendenz“.

Landwirte und Behörden haben hinzugelernt

Auch Rüdiger Höche, Geschäftsführer der Stadtwerke Bühl, kann von einer positiven Entwicklung berichten. „Die Belastung nimmt ganz langsam ab, der Grenzwert für Trinkwasser ist weit unterschritten.“ Derzeit liegt die Konzentration bei 11 mg. Ähnlich entspannt ist die Lage in Bruchsal. „Wir haben in unserem Versorgungsnetz keine Probleme mit Nitrat im Trinkwasser“, sagt Thilo Wüstenhagen von den Stadtwerken. Nach seinen Worten hätten im Laufe der Zeit alle Beteiligten, sowohl die Landwirte als auch die Landwirtschaftsämter, „einiges über die Mineralisierung von Stickstoff und dessen Abbau hinzugelernt“.

Überhaupt keine Probleme mit dem Nitrat haben die Stadtwerke Karlsruhe , die rund 450.000 Menschen in der Stadt und der Region mit Trinkwasser versorgen und deren vier Wasserwerke in gut geschützten Wäldern liegen. „Durch diese hervorragende Lage sind die Einflüsse auf die natürliche Qualität des Grundwassers marginal, da das Trinkwasser durch Industrie und Landwirtschaft praktisch kaum beeinflusst ist“, sagt Markus Schneider von den Stadtwerken Karlsruhe.

Keine Aufbereitung nötig

Eine Aufbereitung sei nicht nötig, vielmehr könne es so verteilt und getrunken werden, „wie es die Natur uns schenkt“. Der Nitratwert liege bei gerade einmal 3,6 Milligramm pro Liter. Daher sei das Wasser sogar zur Zubereitung von Babynahrung geeignet. „Darüber hinaus wird es auf Grund der hervorragenden Mineralisierung für Mischwasserkonzepte im Verteilungsgebiet des Zweckverbandes Wasserversorgung Albgau herangezogen und dient als Notversorgung für die Zweckverbände Alb-Pfinz-Hügelland und Gaggenau“, so Schneider.

Aus Sicht der Wasserwerke sei eine Agrarwende seit langem überfällig. „Das Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer Eins und muss so gut es irgendwie geht geschützt werden.“ Daher sei es „dringend erforderlich“, die gerade erst im Frühjahr in Kraft getretene neue Düngeverordnung „weiter nachzuschärfen“, fordert Schneider. „Daher wäre die Förderung der Biolandwirtschaft in Wassereinzugsgebieten mit einer entsprechenden finanziellen Förderung zur Umstellung und gleichzeitigem Verzicht auf künstliche Pestizide sowie Düngung nach überwachten und zertifizierten Bio-Landbau-Kriterien notwendig, um eine Nachhaltigkeit zu erreichen.“